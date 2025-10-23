Практикуємо сміливість казати “так”: як розпочався Український Жіночий Конгрес 2025

23 жовтня розпочався Український Жіночий Конгрес 2025, який відкрила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Гасло цьогорічного заходу — “Сміливість бути собою!”

Як заявила посадовиця, жінки довго вчилися казати ні на незручні умови для себе.

— Ні булінгу, ні насиллю, ні сексизму, ні нерівності. Тепер ми практикуємося в сміливості сказати так. Так — зміні професії. Так — допомозі іншому. Так — навчанню в зрілому віці. Так — керівній посаді. Так — третій дитині. Так — життю попри війну.

Кожне так — це сміливість! Кожна, хто каже так — смілива!

Розпочався Український Жіночий Конгрес 2025: головне з події

Олена Кондратюк переконана, що сміливість сучасної української жінки — це як і героїчні вчинки на передовій, так і повсякденна сила, що часто здається звичайною, а насправді надзвичайна.

— Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь, — додала вона.

Віцеспікерка зауважила, що головна мета заходу — дати сміливим жінкам голос. Адже видимість — це не про софіти, а про право впливати.

Учасниці й учасники конгресу стануть свідками історій жінок, чия сміливість щодня змінює Україну. Відбудеться чотири дискусійні платформи:

Сміливість бути першими;

Сміливість бути видимими;

Сміливість бути у владі;

Сміливість бути різними.

Кондратюк також нагадала, що українські жінки мають унікальну сміливість, адже не бояться йти у військо, відкривати бізнеси, ставати волонтерками, керувати громадами, а також виховувати дітей.

На її думку, сміливість — це момент, коли страх не зникає, але він більше не керує життям. Саме цьому присвячений цьогорічний конгрес.

Нагадаємо, що захід заснували у 2017 році. Завдяки діяльності конгресу вдалося скасувати заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалити гендерну квоту на виборах, дати доступ до вищої військової освіти жінкам та дозволити їм обіймати бойові офіцерські посади.

