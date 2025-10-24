Сміливість, що живить стійкість: як пройшов Український Жіночий Конгрес-2025

23 жовтня у Києві відбувся Український Жіночий Конгрес-2025. Це національна платформа, що протягом дев’яти років об’єднує лідерок і лідерів для просування гендерної рівності й розширення прав жінок. Цьогоріч подія пройшла під лозунгом “Сміливість бути собою!”

Захід відвідали перша леді України Олена Зеленська, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Як пройшов Український Жіночий Конгрес-2025

На події пройшли обговорення чотирьох тем:

Сміливість бути першими;

Сміливість бути видимими;

Сміливість бути у владі;

Сміливість бути різними.

Під час конгресу лунали історії сміливих жінок, які змінили своє життя, громаду або бізнес. Окрему увагу приділили сміливості молодих людей, які вже змінюють країну, адже мислять широко і діють стандартно.

— Ми говорили про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є рушієм змін. Про те, як сміливість живить нашу стійкість і дає нам розвиватися попри обставини війни, — заявила співзасновниця конгресу та народна депутатка Марія Іонова.

Ми хочемо дати рольові моделі для молоді. Саме тому ми розповідаємо історії сміливості на всю країну. Видимість дуже важлива!

Усі історії сміливості можна побачити на офіційному сайті womenua.today. А ще відбулося вручення Відзнаки Конгресу за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства. Цього року її віддали 73-річній військовослужбовиці з бригади Азов Тетяна “Хрещена” Теплюк.

Як зауважила співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська, цього року переможницю визначала спільнота, адже люди могли подавати свої заявки.

— Ми отримали майже 600 анкет з кандидатками з різних регіонів, представницями громадського сектору, військових, учителів. Ми обрали жінку, яка втілює жіночу сміливість і веде за собою.

Чимало речей у цьому світі адаптовані під потреби чоловіків, а не жінок. Ми розповідали, як жінкам вистояти та відстояти свої права.

