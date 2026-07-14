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Росія атакувала Київ балістикою: у двох районах сталися пожежі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Липня 2026, 10:08 2 хв.
У Києві після балістичної атаки горіли склади й автомобілі

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