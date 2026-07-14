Росія атакувала Київ балістикою: у двох районах сталися пожежі

У ніч на 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу зафіксували пожежі, падіння уламків та пошкодження цивільної інфраструктури у Голосіївському й Дарницькому районах.

Атака на Київ: які наслідки

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У Дарницькому районі після падіння уламків виникла пожежа на відкритій території, де зайнялися автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити.

Крім того, на іншій локації у Дарницькому районі рятувальники виявили вирву поблизу будівлі школи-інтернату. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна головного корпусу та допоміжної будівлі навчального закладу. Серйозних руйнувань не зафіксовано.

Ще за двома адресами в районі зафіксували падіння уламків — у дворі житлового будинку та на території приватного домоволодіння. Загорянь у цих місцях не виникло.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що під час атаки у столиці працювали сили ППО, та закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також наголошував, що місто перебувало під ударом балістичних ракет, та закликав киян не нехтувати правилами безпеки.

За попередніми даними ДСНС, унаслідок нічної атаки загиблих і постраждалих немає. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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