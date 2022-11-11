Україна

Ми повернемо усіх! Обмін полоненими 11 листопада: кого вдалося визволити

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Листопада 2022, 15:03

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