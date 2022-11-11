Ми повернемо усіх! Обмін полоненими 11 листопада: кого вдалося визволити

Сьогодні день хороших новин! Бо доки одні армійці ЗСУ виганяють окупантів з українського Херсона, інші — повертаються з російського полону додому.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін — вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ.

Відомо, що серед повернених бійців є солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

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— Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре, — повідомив Андрій Єрмак.

Усі наші бійці повернуться додому — ми в це віримо, докладаємо зусилля кожен, як хто може. Так само злагоджено працюють і ЗСУ на Херсонському напрямку: про ситуацію в місті читай у матеріалі.

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