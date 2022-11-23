Ще 36 наших! Скільки українських полонених повернулися додому — деталі обміну 23 листопада

Сьогодні, 23 листопада, пройшов черговий обмін полоненими. Україна повернула 36 своїх як військових, так і цивільних громадян.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Читай, кого вдалось повернути додому цього разу.

Обмін полоненими 23 листопада

За словами Єрмака, Україна звільнила 35 військових та одного цивільного. Серед звільнених — армійці, які захищали Маріуполь та Азовсталь, нацгвардійці, яких взяли в полон на Запорізькій АЕС у перші дні війни, та інші.

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Загалом додому повернулись:

22 нацгвардійців;

вісім прикордонників;

четверо бійців ВМС;

один військовий ЗСУ;

цивільний з ампутацією ноги.

Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх, — запевнив керівник Офісу президента.

Багато хто втратив зв’язок зі своїми рідними в окупації чи зоні бойових дій, але не знає, чи перебувають вони у полоні. Читай, як правильно шукати зниклих безвісти на війні, щоб не зашкодити їхній безпеці.

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