Ще 36 наших! Скільки українських полонених повернулися додому — деталі обміну 23 листопада

Сьогодні, 23 листопада, пройшов черговий обмін полоненими. Україна повернула 36 своїх як військових, так і цивільних громадян.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Читай, кого вдалось повернути додому цього разу.
За словами Єрмака, Україна звільнила 35 військових та одного цивільного. Серед звільнених — армійці, які захищали Маріуполь та Азовсталь, нацгвардійці, яких взяли в полон на Запорізькій АЕС у перші дні війни, та інші.
Загалом додому повернулись:
Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх, — запевнив керівник Офісу президента.
Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх, — запевнив керівник Офісу президента.
Багато хто втратив зв’язок зі своїми рідними в окупації чи зоні бойових дій, але не знає, чи перебувають вони у полоні. Читай, як правильно шукати зниклих безвісти на війні, щоб не зашкодити їхній безпеці.
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