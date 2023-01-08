Вдячний Богу, що можу бути корисним — скрипаль Мойсей Бондаренко про творчість у лоні війни

Українські військові знаходять красу та насолоджуються митями життя навіть на фронті. Вони гідно захищають свою країну та творять прекрасне, руйнуючи зло.

Скрипаль та молодший сержант ЗСУ Мойсей Бондаренко, який став одним із фіналістів нацвідбору на Євробачення-2023, знімає надзвичайні відео своєї гри на музичному інструменті в полях, знищених росіянами містах та на понівечених ракетами дорогах.

Він розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про свою гру на щойно звільнених територіях та відчуття музики під час війни.

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Музикант розповідає, що взяв участь у проекті Культурного десанту Разом та з іншими українськими артистами об’їхав деокуповані території для того, щоб виступити, підняти моральний дух українців, привезти людям гуманітарну допомогу та необхідні речі.

Я дуже радий і вдячний Богу, що можу бути корисним таким чином… Я змінився, звичайно. І мої відчуття до музики та до багатьох речей стали більш серйозними та глибокими, — каже Мойсей.

Хлопець зізнається, що зараз почав бачити важливість речей, на які раніше не звертав уваги.

Музикант каже, що пишається тим, як в Україні з’являються нові гурти та пісні під час війни, а люди мистецтва старанно працюють та розвивають культурну галузь нашої країни.

Мене ніколи не дивувало те, що ми найкращі в цій справі та в багатьох сферах. Тому я щасливий, що ми розвиваємось, — зазначає Мойсей.

Усі охочі можуть насолодитись відео з виступів музиканта на його сторінці в соцмережах.

Щосуботи завдяки його таланту звучить столичний Поділ. Це історія піаніста, який грав українцям на День незалежності. Він розповів, як по-особливому почав ставитися до своєї справи з початком повномасштабної війни.

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