Трамп зняв санкції з російських банків: реакція Центру протидії дезінформації

Президент США Дональд Трамп з 1 липня 2025 року зняв низку санкцій проти Сирії. До списків потрапили і російські установи. Російські ЗМІ відразу використали нагоду та подали новину так, нібито Трамп зняв санкції спеціально з російських компаній та банків. Що насправді відбулося — розповідаємо в матеріалі.

Трамп зняв санкції з російських компаній

Російське видання The Moscow Times повідомило про виключення з чорних санкційних списків деяких російських банків, установ та конкретних фізичних осіб.

У релізі Управління з контролю за іноземними активами США йшлося, що з-під санкцій виключили екс-президента Міжнародної шахової федерації, екс-очільника Калмикії Кірсана Ілюмжинова.

У 2015 році Ілюмжинов був звинувачений у підтримці режиму Башара Асада. США також зняли санкції з таких російських банків: Російський фінансовий альянс, Темпбанк (без ліцензії), Мир Бизнес Банк, РФК-Банк.

Американські санкції були зняті і з російських підприємств: федеральне державне підприємство Промсир’єімпорт, Рособоронекспорт, Глобальні концепції груп, Global Vision Group, СТГ Логістик, Maritime Assistance.

Реакція Центру протидії дезінформації України

У Центрі протидії дезінформації спростували тезу, що нібито Трамп зняв усі санкції з російських компаній і банків.

У мережі поширюються маніпулятивні повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито повністю скасував санкції проти російських банків і компаній, зокрема державної компанії Рособоронекспорт.

Насправді ж указ Трампа від 30 червня 2025 року стосувався скасування сирійського санкційного списку. Обмеження росіян за війну в Україні та співпрацю з Іраном залишаються незмінними.

Однак деякі російські компанії справді були вилучені із сирійського санкційного списку. Переважна більшість компаній ворога лишилися в українських та іранських списках санкцій.

Компанія Рособоронекспорт та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США.

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