Трамп снял санкции с российских банков: реакция Центра противодействия дезинформации

Президент США Дональд Трамп с 1 июля 2025 снял ряд санкций против Сирии. В списки попали и российские учреждения. Российские СМИ сразу использовали возможность и подали новость так, будто Трамп намеренно снял санкции с российских компаний и банков. Что действительно произошло — рассказываем в материале.

Трамп снял санкции с российских компаний

Российское издание The Moscow Times сообщило об исключении из черных санкционных списков некоторых российских банков, учреждений и физических лиц.

В релизе Управления по контролю за иностранными активами США говорилось, что из-под санкций исключили экс-президента Международной шахматной федерации, экс-главу Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

В 2015 году Илюмжинов был обвинен в поддержке режима Башара Асада. США также сняли санкции с российских банков: Российский финансовый альянс, Темпбанк (без лицензии), Мир Бизнес Банк, РФК-Банк.

Американские санкции были сняты и с российских предприятий: федеральное государственное предприятие Промсырьеимпорт, Рособоронэкспорт, Глобальные концепции групп, Global Vision Group, СТГ Логистик, Maritime Assistance.

Реакция Центра противодействия дезинформации Украины

В Центре противодействия дезинформации опровергли тезис, что якобы Трамп снял все санкции с российских компаний и банков.

В сети распространяются манипулятивные сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы полностью упразднил санкции против российских банков и компаний, в том числе государственной компании Рособоронэкспорт.

На самом же деле указ Трампа от 30 июня 2025 года касался отмены сирийского санкционного списка. Ограничения россиян за войну в Украине и сотрудничество с Ираном остаются прежними.

Однако некоторые российские компании действительно изъяты из сирийского санкционного списка. Подавляющее большинство компаний врага осталось в украинских и иранских списках санкций.

Компания Рособоронэкспорт и все другие российские юридические и физические лица, поддерживающие войну против Украины, остаются под санкциями США.

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