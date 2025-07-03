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Трамп снял санкции с российских банков: реакция Центра противодействия дезинформации

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 июля 2025, 14:15
Трамп снял санкции с российских банков
Фото Getty Images

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