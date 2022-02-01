Розповіді

Хотів лишити онуці спогад про себе: Віталій Запека про книжку Полінка й творчість під канонадами

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Лютого 2022, 16:05
Віталій Запека про книжку Полінка
Фото: Facebook

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