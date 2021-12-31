Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу: як 20-річна дівчина-медик рятує життя на війні

Часом здається, що тим, хто з’явився на світ на початку 21 століття, лише час йти у перший клас і вони ще зовсім діти. Проте виявляється, деякі з них уже встигли побудувати кар’єру, стати суперзірками, створити власну сім’ю та дітей.

Інші ж стали на оборону своєї Батьківщини. І ті, й ті дивують своїми досягненнями.

У свої 21 рік Юлія рятує життя на війні. Ця ще зовсім юна та тендітна дівчина навчилася брати не лише власні емоції, але й всю ситуацію навколо під контроль.

Народилася вона на Луганщині, де прожила до 14 років. Проте з початком війни їй разом із сім’єю довелось переїхати.

Юлія служить на фронті вже більш як півтора року і проводить тут усі свята — від дня народження до Різдва.

Як говорить Міністерство оборони Україні на своїй сторінці на Facebook:

Бойовий медик Юлія боронить Луганщину — тож вона майже в себе вдома. І робить усе можливе, щоб прибрати з попереднього речення слово «майже».

Розповідати щось на камеру та сидіти у соцмережах дівчина зовсім не звикла. Проте коли її командиру знадобилася термінова медична допомога через наскрізне кульове поранення в голову, Юлія була максимально зібрана і впевнена.

Колоти знеболювальне і бинтувати поранених для неї найбільш звична справа.

Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу.

Проте, зізнається, що затрусилась, коли все скінчилось і бійця забрали до шпиталю.

На таку обстановку навколо дитини, мабуть, кожна мама зреагувала б максимально емоційно і знервовано. Проте мама Юлі й сама знає, що таке бути на війні, вона теж служить.

Хочеться бути корисною. Тут дуже потрібні медики, — говорить Юля про свою мотивацію.

Дівчина доводить, що вік, стать та місце народження не можуть стати на заваді, якщо ти визначився, хто ти, за кого ти.

Та часом ми не звертаємо увагу навіть на тих людей, які на мирній території роблять наші життя трошки кращим і заслуговують поваги. Читай історію тітки Тані: як і чим живуть ті, чию працю часто не помічають.