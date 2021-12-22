Картинна галерея та ботсад дорогою додому: історія двірнички, яка власноруч ремонтує під’їзди

Пригадайте, коли ви востаннє дякували двірникам за чистий двір? Більшість з нас лише критикують або зовсім не помічають роботу цих людей. А вони варті поваги.

Поки ви спали, вона вже з четвертої години ранку розгрібала, підмітала та чистила.

Тетяна Іванівна — двірничка на столичній Оболоні. Для більшості тутешніх мешканців за роки роботи вона стала рідною. Для діток у неї є цукерка, для дорослих — усмішка й ідеальна чистота навколо.

Жінка робить набагато більше за свої прямі обов’язки. Разом із подругою у вільний час вони повністю відремонтували кілька під’їздів. І на цьому не зупиняються.

Під’їзд тепер сам на себе не схожий. Це трохи картинна галерея, трохи виставка деталей інтер’єру, виготовлених власноруч Тетяною Іванівною.

Дзеркала, килими та живі квіти на кожному поверсі створюють атмосферу домашнього затишку.

Жителі мікрорайону поважають свою двірничку та навіть подали її на конкурс найкращого двірника Оболонського району.

Тетяна Іванівна дуже сором’язлива та на перемогу не очікує. Попри те, що повністю віддається справі — до овацій не звикла.

Говорить, що подяка людей для неї — найголовніше визнання.

Мешканці висували своїх претендентів на сторінках у соцмережах. Голосувала сама ж громада Оболоні — вподобайками.

Переможців назвуть за кілька днів. Вони отримають грошові винагороди та сертифікати на подарунки. Тим часом вже й інші райони Києва влаштували такий конкурс.

Головна його місія — привернути увагу людей та подякувати тим, кого ми часто навіть не помічаємо.

Є ще багато дивовижних професій, про які ми не задумуємося. Наприклад, майже в кожному місті є великий годинник, який вже давно працює і допомагає місцевим жителям зрозуміти, котра зараз година. Але як працюють ці годинники та як за ними доглядають?

Годинник на ратуші в Снятині доглядає тендітна жінка.