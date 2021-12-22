Картинная галерея и ботсад по дороге домой: история дворника, которая своими руками ремонтирует подъезды

Вспомните, когда вы в последний раз благодарили дворников за чистые улицы? Большинство из нас только критикуют или совсем не замечают работу этих людей. А они достойны уважения.

Пока вы спали, она уже с четырех часов утра разгребала, подметала и чистила.

Татьяна Ивановна — дворник на столичной Оболони. Для большинства здешних жителей за годы работы она стала родной. Для детей у нее есть конфета, для взрослых — улыбка и идеальная чистота вокруг.

Женщина делает гораздо больше своих прямых обязанностей. Вместе с подругой в свободное время они полностью отремонтировали несколько подъездов. И на этом не останавливаются.

Подъезд теперь сам на себя не похож. Это немного картинная галерея, немного выставка деталей интерьера, изготовленных собственноручно Татьяной Ивановной.

Зеркала, ковры и живые цветы на каждом этаже создают атмосферу домашнего уюта.

Жители микрорайона уважают своего дворника и даже подали ее на конкурс лучшего дворника Оболонского района.

Татьяна Ивановна очень застенчива и победы не ожидает. Несмотря на то, что полностью отдается делу, к овациям не привыкла.

Говорит, что благодарность людей для нее — самое главное признание.

Жители выдвигали своих кандидатов на страницах в соцсетях. Голосовала сама община Оболони — лайками.

Победителей назовут через несколько дней. Они получат денежные вознаграждения и подарочные сертификаты. Между тем, уже и другие районы Киева устроили такой конкурс.

Главная его миссия — привлечь внимание людей и поблагодарить тех, кого мы часто даже не замечаем.

Есть еще много удивительных профессий, о которых мы не задумываемся. Например, почти в каждом городе есть большие часы, которые уже давно работают и помогают местным жителям понять, который сейчас час. Но как работают эти часы и как за ними ухаживают?

Часы на ратуше в Снятине оберегает хрупкая женщина.