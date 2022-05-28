Радянському та російському мотлоху не місце на полицях! Очищення українських бібліотек від ворожої літератури

Українські книгозбірні очищуються від радянської та російської літератури. З полиць прибирають книги, які пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу.

У список Ради з питань бібліотечної справи при Мінкульті потрапило з десяток видавництв та майже півсотні авторів, які підтримують російську агресію щодо України.

Усю цю літературу приберуть з відкритого доступу. Деякі наукові твори, які не мають українського перекладу, помістять у закриті фонди. Так само як і твори російських класиків, які є у навчальній програмі учнів та студентів.

Більшість читачів такі кроки підтримують, бо вже давно надають перевагу книгам українською. І вибір, кажуть, таки є. Адже полиці рясніють від книг українських авторів, зокрема й про сучасну війну з російським агресором.

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Процес очищення фондів триватиме не один місяць, кажуть бібліотекарі. Загалом з українських книгозбірень мають вилучити близько 100 мільйонів примірників російської та радянської літератури.

Наші майстри пера гідно конкурують зі світовими класиками. Так книжки української письменниці Люко Дашвар продаються сотнями тисяч тиражів.

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