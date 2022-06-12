Затяжная война может “вымыть” из Украины несколько миллионов человек — как вернуть украинцев домой

Почти 2,5 млн украинских беженцев уже вернулись домой. В то же время, еще около 4 млн до сих пор остаются за границей.

По данным социологов, почти 2/3 уехавших в Европу украинок имеют высшее образование. Большинство владеет английским. Евросоюз удивлен и охотно трудоустраивает их.

Впрочем, если война затянется, то Украина рискует потерять большую часть своих граждан.

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Я боюсь, что большинство людей адаптируется в странах выезда. Для них это хорошо, для страны — это плохо. Затяжная война “вымоет” из Украины, возможно, несколько миллионов человек.

Об этом говорит директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Элла Либанова.

В 21 веке самая большая ценность — не нефть или газ, а люди! И европейцы охотно опекают украинцев, в частности надеясь, что они останутся.

Как вернуть наших людей домой? Точно нужно поддерживать тесную связь с ними:

Разрешать работать дистанционно, чтобы им не приходилось искать работу там.

Предлагать онлайн-образование детям, чтобы они не забывали школьных друзей.

Обеспечивать доступную мобильную связь.

В то же время следует осторожно вводить любые изменения. К примеру, возвращение оффлайн-образования с сентября может стать проблемой для наших педагогов, ведь десятки тысяч из них уехали. Им следует дать возможность работать онлайн.

Сейчас все надежды, прежде всего, на наши Вооруженные силы! Чем быстрее они освободят нашу землю от оккупантов, тем быстрее в Украине воцарится мир, будет возможность восстанавливать экономику, внедрять реформы и возвращать наших соотечественников, за которых уже борются в Европе.

А если ты сомневаешься, стоит ли возвращаться домой, то квадрат Декарта поможет разобраться в своих чувствах.

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