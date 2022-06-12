Lifestyle

Затяжная война может “вымыть” из Украины несколько миллионов человек — как вернуть украинцев домой

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 12 июня 2022, 19:30

Больше видео
0:09:02
Утрачено имущество в результате войны
Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова
0:02:56
Центри крові в Україні
Доноры спасают сотни жизней — как работают центры крови в Украине во время войны
0:06:00
Help The Helper - що це за платформа та як нею користуватись
Теряешься в разнообразии благотворительных фондов? Платформа Help The Helper создала каталог проверенных волонтеров
0:03:17
В Україні вишикуються черги до військкоматів - люди хочуть захищати країну
Пока в России пылают военкоматы, в Украине выстраиваются очереди! Люди охотно вступают в ряды ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:04:32
Українські переселенці за кордоном - чи планують повертатись додому

Затяжная война может “вымыть” из Украины несколько миллионов человек — как вернуть украинцев домой
0:09:02
Утрачено имущество в результате войны
Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова
0:03:48
Полк Азов
Экскомандир полка Азов Максим Жорин сообщил о возвращении тел погибших из Азовстали: все, что известно на этот момент
Путін і Петро І
Один открыл “окно в Европу”, другой — заколачивает. Зачем Путин сравнивает себя с Петром I
Закон про тероборону 2022 - зміни в законодавстві
Бойцы терробороны смогут воевать в горячих точках — Зеленский подписал закон
0:00:31
Вибухи 12 червня
Мощные взрывы в Бердянске, Чорткове и Новой Каховке — что известно по состоянию на утро
0:02:56
Центри крові в Україні
Доноры спасают сотни жизней — как работают центры крови в Украине во время войны
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 июня
0:02:16
Як зібрати врожай із замінованих полів
Неожиданная разработка винницких ученых! Как теперь можно собирать урожай с заминированных полей
0:08:56
Вахтанґ Кебуладзе
Зачем они нам? Кебуладзе раскритиковал предоставление украинского гражданства “либералам” из РФ
Больше видео
Утрачено имущество в результате войны
Читать дальше
Что делать, если имущество, взятое в кредит — уничтожено? Рассказывает председатель совета НАБУ Елена Коробкова

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь