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У Всесвітній день біженців розвінчуємо міфи про вимушених втікачів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Червня 2026, 08:00 4 хв.
День біженців
Фото Pexels

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