365 днів потому: скільки українців хочуть повернутися додому — дані ООН

Рівно рік, як у великих українських містах пролунали перші вибухи та сирени. Рівно рік, як люди з маленькими рюкзаками почали виїжджати з домівок у пошуках безпеки.

За ці 365 днів понад 13 млн людей опинилися далеко від своїх домівок. З них майже 8 млн виїхали до країн Європи, а понад 5 млн переміститися в інші регіони України.

Щоб мати краще уявлення про досвід переміщених українців за рік війни, а також про їхні наміри та фактори, які впливають на вибір повертатися чи ні, Управління ООН у справах біженців провело третє опитування.

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Скільки українців хочуть повернутися та що їм заважає

Завдяки оприлюдненим звітам ООН під назвою Життя в очікуванні стало відомо, що переважна кількість тих, хто виїхав, хоче повернутися додому.

Однак перспективи повернення в найближчому майбутньому затьмарені бойовими діями, відсутністю безпеки та руйнуванням рідних регіонів.

Наразі кількість біженців та переселенців, які хочуть повернутися додому, сягає 77% і 79% відповідно.

Проте лише 12% з усіх планують зробити це протягом найближчих трьох місяців.

Біженці, які висловили готовність повернутися протягом наступних трьох місяців, — переважно люди старшого віку, хто розлучився з сім’єю або зіштовхується з проблемами інтеграції.

Результати також показують, що людям з особливими потребами або підвищеною вразливістю дещо важче дається інтеграція, що впливає на намір повернутися.

Натомість 18% опитаних усе ще не визначилися, повертатися чи ні. Адже незрозуміло, скільки триватиме війна.

Питання безпеки для багатьох біженців та переселенців визначне, однак не єдине.

В ООН назвали основі перешкоди, які стоять на шляху повернення біженців додому. Серед них:

складнощі з доступом та наявністю базових послуг (електрика, вода та охорона здоров’я);

можливість роботи;

належне житло.

Життя усієї нації змінилося в один день. Рівно рік тому, 24 лютого, українців розбудили ворожі снаряди. Тоді ніхто не знав, крізь що доведеться пройти, та кожен розумів — попереду важка боротьба за життя.

Зараз одна лише календарна дата може знову повернути думки й переживання того жахливого першого дня війни. Ми розповіли, що таке синдром річниці та як собі допомогти.

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