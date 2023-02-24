365 дней спустя: сколько украинцев хотят вернуться домой — данные ООН

Ровно год, как в украинских городах раздались первые взрывы и сирени. Ровно год, как люди с маленькими рюкзаками начали уезжать из домов в поисках безопасности.

За эти 365 дней более 13 млн человек оказались далеко от своих домов. Из них около 8 млн выехали в страны Европы, а более 5 млн переместились в другие регионы Украины.

Чтобы иметь лучшее представление об опыте перемещенных украинцев за год войны, а также об их намерениях и факторах, влияющих на выбор, возвращаться или нет, Управление ООН по делам беженцев провело третий опрос.

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Сколько украинцев хотят вернуться и что им мешает

Благодаря обнародованным отчетам ООН под названием Жизнь в ожидании стало известно, что большинство уехавших хочет вернуться домой.

Однако перспективы возвращения в ближайшем будущем омрачены боевыми действиями, отсутствием безопасности и разрушением родных регионов.

Сейчас количество беженцев и переселенцев, желающих вернуться домой, достигает 77% и 79% соответственно.

Однако только 12% из них планируют сделать это в ближайшие три месяца.

Беженцы, выразившие готовность вернуться в течение следующих трех месяцев, — преимущественно люди постарше, кто расстался с семьей или сталкивается с проблемами интеграции.

Результаты также показывают, что людям с особыми потребностями или повышенной уязвимостью несколько труднее дается интеграции, что влияет на намерение вернуться.

18% опрошенных все еще не определились, возвращаться или нет. Ведь непонятно, сколько будет длиться война.

Вопрос безопасности для многих беженцев и переселенцев главный, но не единственный.

В ООН назвали основные препятствия, стоящие на пути возвращения беженцев домой. Среди них сложности с доступом и наличием базовых услуг, таких как электричество, вода и здравоохранение, возможность работы и надлежащее жилье.

Жизнь всей нации изменилась в один день. Ровно год назад, 24 февраля, украинцев разбудили вражеские снаряды. Тогда никто не знал, сквозь что придется пройти, но каждый понимал — впереди тяжелая борьба за жизнь.

Сейчас одна только календарная дата может вернуть мысли и переживания того ужасного первого дня войны. Мы рассказали, что такое синдром годовщины и как себе помочь.

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