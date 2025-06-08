Время прощаться с хрущевками: Верховная Рада готовит новое жилищное законодательство

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12377, который должен изменить подход государства к жилищной политике. Его уже поддержал профильный комитет парламента. Ожидается, что уже вскоре документ будет рассмотрен.

Жилищная политика: почему нужны изменения

Сейчас жилищная политика в Украине базируется на кодексе, которому более 40 лет — Жилищном кодексе 1983 года. Как метко подчеркнула нардеп Елена Шуляк, он напоминает старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта, с прогнившими трубами и трещинами в стенах.

Проблем накопилось немало. Около 600 тысяч украинцев стоят в очереди на жилье, хотя у них нет реальных шансов его получить. К тому же, отсутствует социальное жилье, которое можно было бы арендовать на льготных условиях.

Также сейчас устаревший жилой фонд, который часто не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта и вообще несовершенное законодательство по аренде, ипотеке и помощи ВПЛ.

После начала полномасштабной войны эти проблемы стали еще более острыми из-за ракетных ударов РФ по жилым кварталам и роста количества ВПЛ.

Что предлагает новый законопроект

Законопроект предусматривает комплексное обновление системы. Его цель — обеспечить каждого гражданина реальным механизмом реализации права на жилье. Среди ключевых нововведений:

создание льготной ипотеки и механизмов компенсации стоимости жилья;

аренда с выкупом и лизинг как альтернатива покупке;

запуск уникального жилого фонда, который будет постоянно обновляться;

расширение социального и служебного жилья;

внедрение единой электронной системы, которая обеспечит прозрачность процедур и уменьшит коррупционные риски.

Также планируется разработать Государственную жилищную стратегию и региональные стратегии, которые позволят адаптировать политику к потребностям различных территорий.

— Внедрять изменения — трудно. Внедрять изменения во время большой войны — еще труднее. А если это изменения, которые десятилетиями откладывали в долгий ящик? Это сверхсложная задача.

Об этом рассказала нардеп Елена Шуляк и добавила: реформа жилищной политики стала одним из приоритетов так называемого Facility Plan — плана реформ Сначала действуй, а потом уже деньги.

Реализация новой жилищной модели запланирована на четвертый квартал 2025 года.

После первого чтения документ еще дорабатывают с учетом замечаний и технических правок. Но уже сейчас понятно: речь идет не только об изменении законодательства, а об учете потребностей людей.

Это не реформа о цифрах — это реформа о доме. О вашем доме.

Также мы рассказывали о ценах на аренду жилья в 2025 году.

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