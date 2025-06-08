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Время прощаться с хрущевками: Верховная Рада готовит новое жилищное законодательство

Анастасия Жиденко, редактор сайта 08 июня 2025, 12:00
недвижимость
Фото Pexels

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