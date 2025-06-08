Час прощатися з хрущовками: Верховна Рада готує нове житлове законодавство

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №12377, який має змінити підхід держави до житлової політики. Його вже підтримав профільний комітет парламенту. Очікується, що вже невдовзі документ буде розглянуто.

Житлова політика: чому потрібні зміни

Наразі житлова політика в Україні базується на кодексі, якому понад 40 років — Житловому кодексі 1983 року. Як влучно підкреслила нардепка Олена Шуляк, він нагадує стару радянську хрущовку: облуплену, без ремонту, з прогнилими трубами й тріщинами в стінах.

Проблем накопичилось чимало. Близько 600 тисяч українців стоять у черзі на житло, не маючи реальних шансів його отримати. Відсутнє й соціальне житло, яке можна було б орендувати за пільговими умовами.

Також наразі застарілий житловий фонд, що часто не відповідає сучасним стандартам безпеки та комфорту та взагалі недосконале законодавство щодо оренди, іпотеки та допомоги ВПО.



Після початку повномасштабної війни ці проблеми стали ще гострішими через масовані обстріли та руйнування житла у містах України й зростання кількості ВПО.

Що пропонує новий законопроект

Законопроект передбачає комплексне оновлення системи. Його мета — забезпечити кожного громадянина реальним механізмом реалізації права на житло. Серед ключових нововведень:

створення пільгової іпотеки та механізмів компенсації вартості житла;

оренда з викупом і лізинг як альтернатива купівлі;

запуск унікального житлового фонду, який буде постійно оновлюватися;

розширення соціального та службового житла;

впровадження єдиної електронної системи, яка забезпечить прозорість процедур і зменшить корупційні ризики.



Також планується розробити Державну житлову стратегію та регіональні стратегії, які дозволять адаптувати політику до потреб різних територій.

— Впроваджувати зміни — важко. Впроваджувати зміни в час великої війни — ще важче. А якщо це зміни, які десятиліттями відкладали до нових віників? Це надскладне завдання.

Про це розповіла нардепка Олена Шуляк та додала: реформа житлової політики стала одним із пріоритетів так званого Facility Plan — плану реформ Спочатку дій, а потім вже гроші.

Реалізація нової житлової моделі запланована на четвертий квартал 2025 року.

Після першого читання документ ще допрацьовують з урахуванням зауважень і технічних правок. Але вже зараз зрозуміло: мова йде не лише про зміну законодавства, а про врахування потреб людей.

Це не реформа про цифри — це реформа про дім. Про ваш дім.

Також ми розповідали про ціни на оренду житла в 2025 році.

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