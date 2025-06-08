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Час прощатися з хрущовками: Верховна Рада готує нове житлове законодавство

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 08 Червня 2025, 12:00
нерухомість
Фото Pexels

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