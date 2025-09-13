11 лет нерешенных проблем: как упростить возвращение и адаптацию украинцев из оккупации

Более 11 лет российские оккупанты отбирают дома и все то, на что зарабатывали в течение жизни наши люди. Миллионы украинцев пережили внутреннее перемещение — бегство из родного города в глубь страны. Сначала был Крым, затем Донецкая и Луганская области.

Но этого врагу оказалось мало, поэтому через годы в список тех, кому пришлось бросить все и бежать, чтобы выжить, добавились жители Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

По последним данным, которые приводил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, в Украине сейчас насчитывается 4,4 млн внутренних переселенцев — это те, кто зарегистрирован как ВПЛ. Также это данные по состоянию на август 2025 года. На самом же деле тех, кому пришлось покинуть свои дома и стать беженцем в собственной стране, гораздо больше.

Но чтобы по крайней мере стать ВПЛ, нужно как минимум успеть выехать из дома до российского наступления, или найти способ выжить и выбраться из оккупации живыми. В Украине до сих пор существуют волонтерские организации, которые помогают с этим.

Выезд — это тяжелая, долгая и кропотливая работа, требующая координации, желания людей, безопасности и чрезвычайной осмотрительности. По сути это операция по спасению жизни. А что происходит после этого?

Могут ли украинцы решить свои проблемы сами? И почему за более чем десятилетие войны и почти четыре года полномасштабки до сих пор есть вызовы в том, как восстановить документы и где разместить людей? Будем разбираться вместе.

Что происходит после спасения из оккупации

Чтобы узнать больше о том, что происходит по возвращении украинцев из оккупации, Вікна-Новини обратились к проекту Helping to Leave. Организация помогает эвакуировать украинцев с линии фронта и оккупации, а также со всеми вопросами, которые возникают людей — реинтеграцией, гуманитарной помощью, финансовой поддержкой и т.д.

За годы работы удалось помочь более 63 тысячам украинцев и эвакуировать со временно оккупированных территории Украины и РФ более 21 тысячи человек.

Соучредительница проекта Helping to Leave Елена Губанова делится, что до сих пор в вопросе возвращения украинцев на подконтрольные стране территории есть ряд нерешенных вопросов. Эти проблемы тянутся годами и усложняют адаптацию эвакуированных на новых местах.

Сначала об основных потребностях тех, кто возвращается с линии разграничения, оккупации или российской депортации. По словам Елены, главными потребностями ВПЛ являются:

Жилье. Работа. Документы.

Проблемы в возвращении украинцев на подконтрольные территории возникают с самого начала. Речь идет о банальной справке ВПЛ, которую нужно получить, чтобы засвидетельствовать статус того, что человек покинул свой дом, потерял все и вернулся из оккупации.

Особенно это большая проблема для людей, которые жили на временно оккупированных территориях, но имели регистрацию на территории, подконтрольной правительству Украины, — объясняет Елена Губанова.

Есть способ, ускоряющий получение статуса ВПЛ — это справка о пересечении гуманитарного коридора, которая предоставляется как раз во время пересечения. Однако проблемы существуют и здесь. Учитывая, что справку выдают не круглосуточно, а в часы работы конкретного персонала, получить этот документ могут не все проходящие коридор.

К сожалению, предоставляется она не круглосуточно, а люди выходят каждый день и почти до трех ночи, поэтому некоторые из них просто не имеют физической возможности ее получить.

О чем рассказывают те, кто выбрался из оккупации

Елена делится, что за годы помощи людям, слышали тысячи историй о том, что творят российские оккупанты на захваченных территориях, как относятся к людям и какие “порядки” приводят.

К слову, недавно я имела разговор с спикером ЦНС с позывным Липа, которая поделилась, как украинцы в оккупации продолжают борьбу, и как россияне сеют беззаконие.

Елена продолжает, что каждая подготовка эвакуации с оккупированных территорий или из РФ нуждается в полном доверии между попросившим о помощи человеком и координатором эвакуации.

Мы стараемся выстроить доверительные отношения с нашими бенефициарами, потому что нам действительно важно знать много нюансов, чтобы выстроить самый безопасный маршрут. К сожалению, люди действительно рассказывают о задержаниях, пытках и т.д.

После спасения потребности людей мониторят не только сразу, но и через некоторое время. Через месяц координаторы обращаются к ВПЛ снова, чтобы узнать, какие проблемы остались незакрытыми у тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию. Часто именно во время таких разговоров украинцы решаются поделиться пережитым, когда пройдет время.

Несмотря на все, ВПЛ не всегда могут рассказать правду, ведь боятся за родных, близких, друзей и соседей, которые остаются в оккупации или гражданском плену. К тому же, боятся и за собственную безопасность уже на подконтрольных территориях.

Помощь для ВПЛ и нерешенные десятилетием проблемы

После возвращения и восстановления документов людям часто нужны и другие виды помощи: медицинская, психологическая и юридическая. Именно поэтому общественные организации, возвращающие украинцев из оккупации или депортации, имеют теплые контакты и других фондов — которые именно такую ​​помощь и оказывают.

Но несмотря на все, делится Елена, наибольшими проблемами людей, возвращающихся из оккупации на подконтрольные территории, являются:

Отсутствие жилья, особенно достаточного количества транзитных центров, где люди могут пробыть какое-то время (хотя бы до 3 месяцев).

Такие транзитные центры должны принимать людей всех этничностей и национальностей, не разделять людей на тех, кто может и не может себя самостоятельно обслуживать и т.д., а также на тех, у кого есть документы и нет.

Наиболее остро проблема с размещением стоит для людей с ограниченной подвижностью, маломобильных, людей с когнитивными особенностями, потерявших или никогда не имевших украинского паспорта, людей, которые выезжают с животными, — констатирует Елена Губанова.

Аналогичные вызовы стоят и перед теми, кто эвакуируется с линии разграничения или зоны, которая становится опасной от российских ударов. Тысячи тех, кому некуда идти, вынуждены ехать в транзитные центры на совсем короткие сроки. Один из таких центров был в Павлограде, но город больше не может принимать беженцев.

Документ, который бы заменил на время паспорт гражданина Украины. Такой временный документ сильно упростил бы адаптацию и реинтеграцию тех, кого удалось спасти от оккупации или депортации.

Важно, что такой документ должен действовать до момента получения паспорта. Чтобы человек не имел отказов в поселении, помощи и льготах, пока не сделал/восстановил паспорт.

Кроме того, люди, возвращающиеся без документов, не могут получить не только льготы и жилье, но и медицинскую помощь, выйти сразу на работу, чтобы заработать на проживание в новых условиях, устроиться на обучение.

Сейчас без украинского паспорта нельзя оформить справку ВПЛ, по которой получаются все дальнейшие льготы и виды помощи. И это серьезный пробел, мешающий спасению людей.

В отдельных случаях процесс подтверждения личности может занимать 1,5 года. Есть и такой опыт, к сожалению.

Места для людей с инвалидностью и маломобильностью.

Соучредительница Helping to Leave обращает внимание на то, что сейчас в Украине критически не хватает мест в гериатрических отделениях. От государства нужны эффективные и быстрые шаги, чтобы упростить возвращение и реинтеграцию украинцев, которые потеряли все.

Вікна-Новини рассказывали о новом строительстве жилья для тех, кто спасся из Мариуполя. В каком городе планируют поселить мариупольцев?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!