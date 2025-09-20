Каждый выезд — как в один конец: медики НГУ Рубеж о спасении жизней под обстрелами

Ситуация на Покровском направлении сверхсложная. Здесь россияне сосредоточили самые большие силы и постоянно атакуют наши позиции. Несмотря на безумные обстрелы, украинские медики каждый день под огнем спасают жизни бойцов. Как работают эвакуационные группы в самой горячей точке фронта?

Чистого неба здесь не бывает: как спасают жизнь у Покровска

Помочь закрыть сбор на РЭБ-системы можно по этим реквизитам: 4441111127404543 или ссылке.

Покровское направление остается самым трудным на фронте. Каждый день здесь около 60 российских атак и штурмов. На расстоянии 30 минут езды дежурят медики бригады Рубеж НГУ. В этой машине раненым вводят противошоковые и обезболивающие средства, делают перевязки.

И тяжелых, и легких! Наша основная задача — это скорость. Почему эта машина? Потому что позволяет быстро довезти до стабилизационного пункта, и есть возможность оказать помощь здесь, — говорит медик с позывным Паштет.

Главная задача военных медиков — как можно скорее доставить раненого в стабпункт. Важна каждая минута, поэтому в распоряжении врачей несколько эвакуационных авто.

Это наша вторая эвакуационная машина. К сожалению, РЭБа на ней нет, но все-таки мы выезжаем за ранеными. Страшнее всего, когда передают, что раненый неуточненный — можно рассчитывать на все, что угодно, — говорит медик с позывным Фанта.

Пока эвак в пути, готовят инфузионные растворы, заправляют необходимые препараты в шприцы. Один из медиков на постоянной связи с парамедиком, у которого на руках раненый боец.

Наибольшее количество ранений от осколков, взрывов FPV. Огнестрельные теперь встречаются реже всего. Если турникет был наложен более двух часов назад, есть угроза потери конечности.

Если медики забирают раненого бойца сразу, ему очень везет. Ведь в реалиях современной войны поехать на точку перегрузки, в то время как враг контролирует небо — как пойти на верную смерть. Все чаще из-за долгой эвакуации бойцы теряют конечности, но сохраняют жизнь.

Но спасать жизни, как и держать оборону на Покровском направлении, без преувеличений, труднее с каждым днем. На этом направлении враг держит самых подготовленных бойцов. Они имеют больше вооружения, поддержки и дронов. Активнее работает российская разведка.

Чтобы хоть немного безопаснее забирать раненых и спасать их жизни, врачи просят о помощи: присоединиться к сбору на РЭБ для медицинских автомобилей.

Над нами постоянно грязное небо. Не было такого, чтобы мы поехали за раненым, и небо было чистым. Мы сами понимаем, что это может быть дорога в один конец, — добавляет Фанта.

Тысячи украинцев, которые в последние мгновения уходят от российской оккупации, годами сталкиваются с одними и теми же проблемами. Почему ВПЛ не могут сразу получить жилье, помощь, документы и работу?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!