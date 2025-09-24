Пливуть на надувних човнах і лізуть по канатах! Росіяни намагаються дійти до Купʼянська

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська намагаються вдруге захопити місто, використовуючи різні шляхи, включаючи річку.

Бійці бригади Кара-Даг Національної гвардії України щодня відбивають атаки, знищуючи ворожі сили.

Росіяни перекидають резерви та намагаються просуватися малими групами, зокрема, використовуючи надувні човни. Українські військові використовують міномети та іншу зброю для знищення ворога.

Попри те, що окупанти перевдягаються у цивільне, їхні спроби прориву до українських позицій залишаються марними.

Захисники відзначають, що з настанням осені логістика на цій ділянці фронту стане ще складнішою через болото, тому активно збирають кошти на броньовані автомобілі для своїх підрозділів.

Допомогти можна за:

номером картки — 4874 1000 2861 9669;

посиланням на банку.

Більшість шляху тут долають на приладах нічного бачення.

Росіяни намагаються перерізати силам оборони всю логістику. Ворог використовує засідку, тобто дрон на оптоволокні прилітає, обирає місце в очікуванні підʼїзду техніки, а у зручний момент — атакує.

Останніми місяцями росіяни все активніше підходять до лінії зіткнення.

— Пливуть навіть на надувних човнах! По канату руками між двох берегів лізуть, закидують авіабомбами та мінометом криють, — кажуть військові.

Восени важка техніка стане тут непрохідною, тож оборонцям треба щось легке, але надійне.

Головне фото: 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади.

