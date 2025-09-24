Відео Україна

Пливуть на надувних човнах і лізуть по канатах! Росіяни намагаються дійти до Купʼянська

Марія Малєвська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 24 Вересня 2025, 22:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь