А наші у полях лежать, їх мухи доїдають: росіянин про полон і майстерність ЗСУ

На Північно-Слобожанському напрямку бійці 78 окремого десантно-штурмового полку 7 корпусу ДШВ взяли у полон російського окупанта з 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, яка офіційно дислокується в окупованому Севастополі. Що розповів полонений українським військовим?

Думав, буду зварювальником: як росіянин воював п’ять днів

Полонений, що назвався Олександром Куліковим, ділиться, — родом з Підмосков’я, народився 21 січня 1990 року. Вчився на електрогазозварювальника, в армії не служив. Посади не має, служив рядовим.

На війні проти України Олександр встиг пробути всього п’ять днів. Полонений ділиться, що щойно прийшов на позицію, як бійці ЗСУ відразу по ній вдарили. Тому він вирішив здатися у полон. З собою вивів ще двох побратимів.

Я знав, що можна здаватися у полон. І знайшов листівку, де написано, що можна прийти до ЗСУ без зброї, з білим прапором, і спокійно здатися в полон. Тільки хлопці прийшли трохи раніше, і ми без зброї вийшли.

— Я здався до полону на нейтральній території. Ні “на Україні”, ні на Росії. Там була лісосмуга, нас туди відправили на спостережний пункт, щоб ми там сиділи, окопалися й спостерігали, — продовжує полонений.

Чоловік розповідає, як потрапив на фронт. До нього прийшли з військкомату і заявили, що знають, що він зварювальник. Пообіцяли роботу за професією на так званій СВО. Та коли Олександр приїхав на війну, усвідомив, що потрапив у м’ясорубку.

Командири жодних обіцянок не давали. Думав, буду зварювальником, що у рембат потраплю. Напевно, кидають, через те, що сил не вистачає, людей. Ми зайшли, 20 людей, лишилося троє живих.

Полонений розповідає, що нібито вся інформація про так звану “СВО” у Росії є закритою. По телевізору росіянам розповідають, що армія РФ наступає і перемагає.

Я побачив, як працює українська армія, і російська. За весь маршрут у 10 км я нарахував тільки чотири тіла українських солдат. І вони в пакетах. Навіть на нашій території. А наші просто в полі лежать і їх мухи їдять!

Олександр щиро не може зрозуміти, як українське військо дає таку відсіч “другій армії світу” і думає, що напевно Росія таки не має другої за силою армії.

Значить це не Росія — друга армія світу, а Україна. Я на себе одного нарахував шість дронів. І це Україна, за фактом, у якої немає нічого. Маленька країна, але вона має шість дронів на одного.

Із захватом росіянин ділиться, як працюють українські військові, і дивується тому, як бережуть бійців, на відміну від російської армії. Олександр каже, що наказу розстрілювати мирних українців він не отримував.

