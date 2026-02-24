Втрати ворога на 24 лютого 2026 року: підсумки чотирьох років повномасштабної війни

Сьогодні, 24 лютого 2026-го — рівно чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, війни, яка безповоротно змінила країну і нас.
За цей час ми стали іншими, від шоку та болю перших днів перейшли до відчуття власної сили та єдності. Війна зробила нас витривалішими та безкомпромісними до ворога, який продовжує чинити воєнні злочини.
Український опір дорого коштує росіянам. Від самого початку повномасштабного вторгнення агресор несе суттєві збитки: тисячі одиниць техніки знищено, а втрати живої сили перевищили мільйон осіб.
Російське командування продовжує кидати мобілізованих на м’ясні штурми, знецінюючи людське життя й намагаючись перекрити провали військових операцій кількістю вояків.
Про втрати Росії станом на 24 лютого 2026 року — у матеріалі Вікон.
Втрати Росії в Україні на 24 лютого 2026 року
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати ворона станом на 24 лютого 2026 року становлять:
- особового складу — близько 1 261 420 (+920) осіб
- танків — 11 698 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 24 086 (+4) од.
- артилерійських систем — 37 560 (+50) од.
- РСЗВ — 1 654 (+0) од.
- засобів ППО — 1 305 (+1) од.
- літаків — 435 (+0) од.
- гелікоптерів — 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 145 571 (+1 693) од.
- крилатих ракет — 4 347 (+0) од.
- кораблів і катерів — 29 (+0) од.
- підводних човнів — 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн — 79 826 (+190) од.
- спеціальної техніки — 4 074 (+1) од.
Віримо в ЗСУ і знаємо: за нами правда, Україна — наш дім, а отже вистоїмо.
