Потери противника на 24 февраля 2026 года: итоги четырёх лет полномасштабной войны

Сегодня, 24 февраля 2026-го — ровно четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, войны, которая безповоротно изменила страну и нас.

За это время мы стали другими, от шока и боли первых дней перешли к ощущению собственной силы и единства. Война сделала нас более выносливыми и бескомпромиссными к врагу, который продолжает совершать военные преступления.

Украинское сопротивление дорого обходится россиянам. С самого начала полномасштабного вторжения агрессор несет существенные убытки: тысячи единиц техники уничтожены, а потери живой силы превысили миллион человек.

Российское командование продолжает бросать мобилизованных в мясные штурмы, обесценивая человеческую жизнь и пытаясь перекрыть провалы военных операций количеством солдат.

О потерях России по состоянию на 24 февраля 2026 года — в материале Вікон.

Потери России в Украине на 24 февраля 2026 года

По данным Генерального штаба ВСУ, потери врага по состоянию на 24 февраля 2026 года составляют:

личного состава — около 1 261 420 (+920) человек

танков — 11 698 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 24 086 (+4) ед.

артиллерийских систем — 37 560 (+50) ед.

РСЗО — 1 654 (+0) ед.

средств ПВО — 1 305 (+1) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 145 571 (+1 693) ед.

крылатых ракет — 4 347 (+0) ед.

кораблей и катеров — 29 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 79 826 (+190) ед.

специальной техники — 4 074 (+1) ед.

Верим в ВСУ и знаем: за нами правда, Украина — наш дом, поэтому выстоим.

