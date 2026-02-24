Национальный день молитвы за Украину 2026: время общей молитвы и главные события

Национальный день молитвы за Украину 2026 года мы отмечаем как особую дату глубокой духовной единства, памяти и солидарности.

В этот день украинцы по всей стране и за рубежом объединяются в общей молитве за мир, победу, защиту воинов и восстановление страны.

Национальный день молитвы за Украину 2026

Дата Национального дня молитвы за Украину выбрана не случайно — 24 февраля. В 2026 году это четвертая годовщина начала полномасштабной войны, когда Россия начала открытую агрессию против Украины.

Верховная Рада своим Постановлением от 12 февраля 2025 года установила отмечать этот день ежегодно, чтобы напомнить, что вера стала опорой для миллионов украинцев в самые сложные времена.

Депутаты обязались начинать пленарные заседания духовным гимном Боже великий, єдиний. А Кабинет Министров утвердил план мероприятий ко Дню Национального единства в октябре 2025 года.

С тех пор события проходят не только в крупных городах, но и в маленьких общинах и за рубежом.

Национальный день молитвы за Украину 24 февраля 2026: план мероприятий

В Киеве центральное событие Национального дня молитвы состоится в 9.00 на территории Софии Киевской, где представители разных церквей проведут совместный молебен.

В 10:00 заседание Верховной Рады откроется гимном и молитвой.

В 11.00 или 12.00 в регионах — во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Харькове, Одессе будут проведены молебны на центральных площадях или возле мемориалов, в маленьких селах и поселках — молитвы возле памятников погибшим.

За рубежом украинские общины и консульства будут организовывать литургии, фотовыставки, выставки детских рисунков и акции солидарности, например, во Вроцлаве, Брно и Оломоуце.

Текст молитвы на Национальный день молитвы за Украину

Боже великий, єдиний, бережи нашу Украину. Ты создал мир и поддерживаешь каждого, кто нуждается в силе и надежде. Посмотри на нас в это непростое время, когда в сердцах живет боль о павших, о раненых, о тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести.

Поддержи наших воинов на передовой, даруй рассудительность командирам, отвагу волонтерам и выдержку их семьям. Защити нашу землю от врага, который пришел с разрушением и злом. Пусть правда победит неправду, любовь одолеет ненависть, а мир придет на смену войне.

Благослови Украину, ее народ и тех, кто несет ответственность за будущее государства. Пошли нам справедливую победу, надежный мир и быстрое возрождение страны. Прими наши искренние молитвы и услышь голос своего народа. Аминь. Боже великий, єдиний, нам Украину храни.

Такая молитва (и подобные ей) будут звучать 24 февраля 2026 в разных уголках страны в 5 утра — именно в то время, когда в 2022 году прогремели первые взрывы, или во время общенациональных мероприятий.

Часто люди добавляют к общей молитве личные просьбы о близких и родных.

