Національний день молитви за Україну 2026: час спільної молитви та головні події

Національний день молитви за Україну 2026 року ми відзначаємо як особливу дату глибокої духовної єдності, пам’яті та солідарності.

Цього дня українці по всій країні та за кордоном об’єднуються в спільній молитві за мир, перемогу, захист воїнів та відновлення країни.

Національний день молитви за Україну 2026

Дата Національного дня молитви за Україну вибрана не випадково — 24 лютого. У 2026 році це четверта річниця початку повномасштабної війни, коли Росія розпочала відкриту агресію проти України.

Верховна Рада своєю Постановою від 12 лютого 2025 року встановила відзначати цей день щорічно, щоб нагадати, що віра стала опорою для мільйонів українців у найскладніші часи.

Депутати зобов’язалися починати пленарні засідання духовним гімном Боже великий, єдиний. А Кабінет Міністрів затвердив план заходів до Дня Національної єдності у жовтні 2025 року.

Відтоді події відбуваються не лише у великих містах, а й у маленьких громадах та за кордоном.

Національний день молитви за Україну 24 лютого 2026: план заходів

У Києві центральна подія Національного дня молитви відбудеться о 9.00 на території Софії Київської, де представники різних церков проведуть спільний молебень.

О 10:00 засідання Верховної Ради відкриється гімном і молитвою.

Об 11.00 чи 12.00 у регіонах — у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Харкові, Одесі будуть проведені молебні на центральних площах чи біля меморіалів, у маленьких селах та селищах — молитви біля пам’ятників загиблим.

За кордоном українські громади і консульства організовуватимуть літургії, фотовиставки, виставки дитячих малюнків та акції солідарності, наприклад, у Вроцлаві, Брно та Оломоуці.

Текст молитви на Національний день молитви за Україну

Боже великий, єдиний, бережи нашу Україну. Ти створив світ і підтримуєш кожного, хто потребує сили й надії. Поглянь на нас у цей непростий час, коли в серцях живе біль за полеглими, за пораненими, за тими, хто перебуває в полоні чи вважається зниклим безвісти.

Підтримай наших воїнів на передовій, даруй розсудливість командирам, відвагу волонтерам і витримку їхнім родинам. Оборони нашу землю від ворога, який прийшов із руйнуванням і злом. Нехай правда переможе неправду, любов здолає ненависть, а мир прийде на зміну війні.

Благослови Україну, її народ і тих, хто несе відповідальність за майбутнє держави. Пошли нам справедливу перемогу, надійний мир і швидке відродження країни. Прийми наші щирі молитви й почуй голос свого народу. Амінь. Боже великий, єдиний, нам Україну храни.

Така молитва (і подібні до неї) звучатимуть 24 лютого 2026 у різних куточках країни о 5 ранку — саме в той час, коли у 2022 році пролунали перші вибухи, або під час загальнонаціональних заходів.

Часто люди додають до спільної молитви власні прохання за близьких і рідних.

