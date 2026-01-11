1418 дней войны в Украине — столько же длилась война, которую назвали Великой Отечественной: победы России нет, что дальше

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и завершилась для СССР 9 мая 1945 года капитуляцией нацистской Германии. Столько дней длится и нынешняя полномасштабная война в Украине — война, в которой “непобедимая и легендарная” российская армия застряла в окопах.

Её продвижение даётся ценой колоссальных потерь, а миф о несокрушимости российской военной машины рушится на глазах, вопреки всем усилиям путинской пропаганды.

О том, почему Россия ассоциирует себя с победившим СССР и почему переносит тень Великой Отечественной войны на нынешний вооружённый конфликт, а также о возможном дальнейшем развитии событий — в эксклюзивном интервью с политологом Игорем Рейтеровичем.

Сколько дней длилась Великая Отечественная война и почему победа в ней стала основой мифа о непобедимой российской армии

После Великой Отечественной войны идеологи Советского Союза создали миф о “непобедимой армии”. А когда в 1991 году СССР прекратил своё существование, Россия провозгласила себя его правопреемницей и довела этот миф до бутафорных масштабов.

В 2000-х годах пропаганда ввела ещё более радикальную формулу: армия — это государство — это народ. А когда армию отождествляют со всей страной, она не может проигрывать по определению — ведь любое поражение выглядело бы как признание несостоятельности самого государственного устройства России.

Поэтому страна-агрессор предпочитает воевать до последнего солдата, ведь поражение в этой войне станет бомбой, которая её уничтожит.

О мифотворчестве россиян и аналогиях между Великой Отечественной войной и полномасштабной войной России против Украины мы говорим с политологом Игорем Рейтеровичем.

— Игорь, в воскресенье, 11 мая, исполняется ровно 1418 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас эта тема активно обсуждается, потому что ровно столько же длилась Великая Отечественная война. Почему Россия создала и до сих пор лелеет миф о непобедимой российской армии, хотя с момента той войны прошло уже почти 80 лет?

— Советский Союз действительно внёс очень большой вклад в победу во Второй мировой войне. И после того, как он распался, в России начали искать возможности для какой-то новой идеологии, на основе которой можно было бы формировать уже не советскую, а именно новую российскую идентичность. И таким мифом для подавляющего большинства россиян, который вызывает исключительно положительные эмоции, стала история о победе в Великой Отечественной войне.

Сейчас различные опросы показывают, что единственные две даты, которые знает большинство россиян, — это 1941–1945 годы, ну и ещё 9 мая. Со всем остальным у них очень плохо, у них нет реально чего-то, чем можно было бы однозначно гордиться.

В целом у них нет каких-то вещей, которые бы однозначно позитивно воспринимались в обществе, кроме победы в Великой Отечественной войне и нынешней армии.

Которую они, кстати, тоже мифологизируют. Я думаю, что они вообще пытались скопировать образ американской армии — очень высокотехнологичной, профессиональной.

И они думали, что в дальнейшем все войны будут вестись точечно, блицкригами. То есть зашли, сделали войну за пять дней, вышли. Но с Украиной всё пошло совсем по-другому, и выяснилось, что эта армия — не современная российская, а классическая советская со всеми недостатками советской армии, но без тех преимуществ, которые у той же советской армии были.

Например, одним из преимуществ советской армии было наличие среднего командного, сержантского или даже офицерского состава из украинцев, которые, по сути, были каркасом этой армии. А когда после 1991 года всё это исчезло, то, соответственно, российская армия сильно потеряла.

— Игорь, неотъемлемой частью российской мифологии является готовность к массовым жертвам. Почему?

— Здесь на самом деле специфика в менталитете россиян.

Россияне говорят: мы людей не считаем, и у нас любой готов умереть за родину. И лучше с нами сдаться, чем с нами иметь дело. Вот такая примерно логика.

Они не привыкли считать потери, и эта история вернулась и в XXI веке. С Украиной это не сработало, но, например, с Европой потенциально в будущем может сработать, если они всё же решатся на какую-то войну или провокацию против Европы.

Что я имею в виду?

Такая способность к большим потерям и игнорирование собственных потерь может стать преимуществом, потому что это просто будет неприемлемо для другой стороны. Страны Запада могут этого испугаться и, предполагаю, выполнять какие-то прихоти, с которыми может, например, выступать Россия.

С нами это не работает, потому что мы просто обороняемся, но на европейцев это может произвести очень большое впечатление — причём впечатление в пользу Российской Федерации.

— Среди аналогий между Великой Отечественной войной и нынешней полномасштабной войной в Украине есть и язык войны. Тогда использовались слова: фашист, нацист. И сейчас тоже. Почему риторика повторяется?

У всех россиян есть определённый сформированный образ некого условного фашиста или нациста. Он у них есть. Они видели его в советских фильмах, потом в российских фильмах, потому что российские фильмы снимались как калька, по сути, с советских фильмов.

И там есть образ такого нациста, который ненавидит россиян, который хочет их всех — именно россиян, не советских людей или людей в целом, а именно россиян — уничтожить.

И поскольку этот образ укоренён в менталитете российского общества, они сейчас его и используют.

К тому же в России это ключевой негативный нарратив — фашизм, нацизм. Они запустили его в действие против Украины. Это очень ожидаемая история: так они доказывают толпе, что и та, и эта война являются справедливыми. Она ведётся ради сохранения российского народа.

В этой войне российский народ противостоит некоему условному коллективному Западу.

И одновременно они считают, что эта война, по сути, является аналогом гражданской войны. Почему? Потому что, по их мнению, украинцы — это предатели, они предали единство с российским народом. Это война доброй России, которая не собиралась ни на кого нападать, а на Россию якобы напали. Она просто обороняется.

Это, конечно, звучит абсурдно, но в целом они очень активно продвигают этот тезис.

Читать по теме Переговоры с Украиной для РФ — проигрыш: ключевые тезисы интервью Зеленского Делимся ключевыми тезисами интервью Владимира Зеленского.

Война Украины против России длится 1418 дней: итоги и перспективы вооруженного конфликта

— В войне против Украины россияне не устают наступать на те же самые грабли, что и 80 лет назад. Ошибки военного руководства замалчиваются, потери скрываются и не признаются. И командиры продолжают бросать солдат просто в пекло. Почему они поступают так сейчас?

— Они не могут себе позволить бросить 300 тысяч человек или миллион человек, из которых 300 тысяч погибнут, например, при форсировании Днепра. Сегодня несколько иные реалии, иные методы ведения боя. Но ключевые принципы той армии и той войны сохранились и сейчас.

Постоянно у них происходит, есть такое российское слово, “очковтирательство”, когда они рассказывают одно, хотя в реальности этого нет. И высшее командование пребывает в определённом непонимании того, что на самом деле происходит на поле боя.

Это вообще парадоксальная ситуация, потому что сейчас объективные средства контроля намного более развиты, чем во время Второй мировой войны.

Однако у них это есть. И в совокупности всё это приводит к тому, что они просто воюют по стандартам и лозунгам Великой Отечественной войны.

Война для Украины — это война на выживание, она не является захватнической, это война за защиту страны. Для нас, мне кажется, она стала самым большим испытанием за последние годы, даже большим испытанием, чем Вторая мировая война, потому что сейчас у нас есть независимое государство.

И мы эту независимость отстаиваем. Эта война окончательно сформировала украинскую политическую нацию, и сейчас это очевидно. И здесь, как бы это странно ни звучало, война сыграла определённую положительную роль.

Я убеждён, что Россия эту войну не выиграет. Украина была, есть и будет. Это, я думаю, уже все понимают, возможно, кроме самого Путина, но для остальных это очевидно.

Мы из неё выйдем, да, в какой-то мере ослабленными, поскольку есть человеческие потери, есть люди, которые уезжают из страны. Но с другой стороны, существует чёткое понимание того, какой должна быть Украина, и что за неё заплачена очень высокая цена, и дело нужно довести до логического завершения.

— Как, по вашему мнению, российско-украинская война влияет на мировоззрение россиян?

Я бы здесь разделил россиян на две группы. Есть небольшая группа, у которых мировоззрение изменилось, и они поняли, в какой стране они живут и что ничего хорошего с этой страной не будет, но это очень небольшая группа людей.

Какая-то часть уехала, какая-то часть осталась в России, но находится, по сути, в так называемой внутренней эмиграции.

Но, боюсь, для большинства россиян эта война сыграла другую роль. Они поверили в то, что находятся в окружении врагов, и они абсолютно серьёзно считают, что эта война является справедливой. Это большая проблема, которая не будет решена даже со смертью Путина.

Такое мировоззрение может не меняться достаточно долгое время, пока у них не произойдёт своя “оттепель”, и вот тогда они узнают, что всё было совсем не так, как им рассказывали.

— Как долго ещё может длиться война и что гипотетически может её остановить?

Это в определённой степени зависит от России. Не от Украины, не от наших партнёров. Потому что мы бы закончили её давным-давно, даже на условиях, которые, возможно, нам бы не очень нравились.

Я думаю, что 2026 год — это всё же год, когда война закончится. По крайней мере, скажем, активная фаза боевых действий или горячая фаза. Здесь больше вероятности. Причём это может произойти уже где-то весной, в конце весны, возможно, в начале лета, поскольку Россия не будет иметь возможности продолжать эту войну так, как она делала это раньше.

И это может быть шансом для того, чтобы эту войну закончить. Завершится ли она окончательно — сказать сложно.

Потому что есть, например, историки, которые говорят, что в ХХ веке не было никакой Первой и Второй мировой войны. Была одна мировая война. Просто между 1918 и 1939 годами был перерыв, но это была фактически одна война.

И с большой вероятностью Россия может попытаться когда-нибудь в будущем повторить то, что она сделала. Но я думаю, что мы к тому времени будем сильнее, лучше к этому готовы, и она всё же на это не решится.

Узнавай больше о войне в Украине из материалов Вікна-новини, мы ежедневно даём актуальную информацию. Посмотри и вспомни: фотохроника первых дней войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!