А наши в полях лежат, их мухи доедают: россиянин о плене и мастерстве ВСУ

На Северо-Слобожанском направлении бойцы 78 отдельного десантно-штурмового полка 7 корпуса ДШВ взяли в плен российского оккупанта из 810-й отдельной бригады морской пехоты России, которая официально дислоцируется в оккупированном Севастополе. Что рассказал пленный украинским военным?

Думал, буду сварщиком: как россиянин воевал пять дней

Пленный, назвавшийся Александром Куликовым, делится, что родом из Подмосковья, родился 21 января 1990 года. Учился на электрогазосварщика, в армии не служил. Должности не имел, служил рядовым.

На войне против Украины Александр успел пробыть всего пять дней. Пленный делится, что как только пришел на позицию, так бойцы ВСУ сразу по ней ударили. Поэтому он решил сдаться в плен. С собой вывел еще двух побратимов.

Я знал, что можно сдаваться в плен. И нашел открытку, где написано, что можно прийти в ВСУ без оружия, с белым флагом, и спокойно сдаться в плен. Только парни пришли чуть раньше, и мы без оружия вышли.

— Я сдался в плен на нейтральной территории. Ни “на Украине”, ни в России. Там была лесополоса, нас туда отправили на наблюдательный пункт, чтобы мы там сидели, окопались и наблюдали, — продолжает пленный.

Мужчина рассказывает, как попал на фронт. К нему пришли из военкомата и заявили, что знают, что он сварщик. Пообещали работу по профессии на так называемой “СВО”. Но когда Александр приехал на войну, осознал, что попал в мясорубку.

Командиры никаких обещаний не давали. Думал, буду сварщиком, что в рембат попаду. Наверное, бросают, потому что сил не хватает, людей. Мы зашли, 20 человек, осталось трое живых.

Пленный рассказывает, что якобы вся информация о так называемой “СВО” в России закрыта. По телевизору россиянам рассказывают, что армия РФ наступает и побеждает.

Я увидел, как работает украинская армия и российская. За весь маршрут в 10 км я насчитал только четыре тела украинских солдат. И они в пакетах. Даже на нашей территории. А наши прямо в поле лежат и их мухи едят!

Александр искренне не может понять, как украинское войско дает такой отпор “второй армии мира” и думает, что наверное Россия все-таки не имеет второй по силе армии.

Значит, это не Россия — вторая армия мира, а Украина. Я на себя одного насчитал шесть дронов. И это Украина по факту, у которой нет ничего. Маленькая страна, но она имеет шесть дронов на одного.

С восторгом россиянин делится, как работают украинские военные, и удивляется тому, как берегут бойцов, в отличие от российской армии. Александр говорит, что приказ расстреливать мирных украинцев он не получал.

