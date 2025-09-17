“Та подпись испортила мне жизнь”: ВСУ взяли в плен кенийца, заключившего контракт с РФ

57 отдельная мотопехотная бригада взяла в плен гражданина Кении, воевавшего на стороне РФ. 36-летний Эванс с позывным Иван — легкоатлет. Спортивный агент предложил ему и еще трем кенийцам туристическую поездку в Санкт-Петербург, профинансированную страной-агрессором.

К концу путешествия человек, сопровождавший группу, предложил мужчинам остаться в России и трудоустроиться. Пленный утверждает, что подписал бумаги, написанные на русском языке, а впоследствии, сам того не зная, он стал русским военным.

Как проходила служба кенийца и при каких обстоятельствах он попал в плен — рассказываем самое интересное из интервью на канале 57 ОМПБр.

Кениец попал в украинский плен: как он начал службу на стороне РФ

— Я оказался в России, не зная, что меня причислили к российской армии. Я раньше никогда не служил. Я никогда не хотел военной службы, не ехал в Россию для этого, – начинает свой рассказ Эванс.

Он утверждает, что уехал как турист и провел в РФ две недели. За день до возвращения принимавший его в России парень спросил его об отношении к стране.

— Он спросил меня: “Ты хотел бы остаться здесь?” Я ответил: “Да, но проблема в том, что моя виза закончилась”. Он сказал мне: “Я могу что-то для тебя сделать”. Я спросил его: “Что?” Он сказал мне, что у него есть работа. Я спросил его: “Какая работа?”, но он не сказал мне.

Вечером он пришел с бумагами, написанными на русском языке и сказал, что это документы о работе. Эванс уверяет, что не знал, что речь идет о службе.

После того как я подписал, он взял мой паспорт и телефон, сказал, что вернет их. С этого момента за мной пришли другие люди. Они сказали садиться в машину. Мы ехали около семи часов.

Впоследствии он очутился в военном лагере. На вопрос, почему он здесь, ему ответили, что он подписал контракт на работу.

— Я сказал, что я не хотел военной работы. Он сказал, что я подписал контракт и ничего не могу сделать, что у меня нет другого выбора.

В течение недели он проходил обучение. В его подразделении были как россияне, так и граждане из других стран: Белоруссии, Таджикистана и т.д. Эванс убеждает, что никогда не был врагом Украины.

Эта подпись испортила мне жизнь. Они говорили по-русски, а я ничего не понимал, — оправдывается он за подписанный контракт.

Затем его бросили в лес под Волчанском, откуда кениец сбежал.

— Я не пошел воевать. Я убежал. Они меня бросили и я снял все их военное снаряжение.

Через две ночи после бегства он вышел к украинским военным. Говорит, что если бы побежал к русским, они бы его убили.

Мне раньше сказали, когда я решил, что не хочу эту работу, или я иду воевать или они меня убьют.

Так он описывает свою встречу с украинскими военными.

— Я туда пришел, подняв руки. Сказал: “Пожалуйста, не стреляйте в меня”. Все навели на меня оружие, но я сказал им, чтобы они отошли. Пришел их командир, они меня связали. Я сказал им: “Я безоружен, я ничего не хочу. Я здесь, чтобы спасти свою жизнь”. Они отвели меня к месту, где они находились, дали мне воду, еду.

От обмена в Россию Эванс категорически отказывается. Уверен, что там его будет ждать только смерть. Дома его ждет 16-летняя дочь и мама.

57 отдельная мотопехотная бригада отмечает, что интервью было записано с согласия пленника.

Африканцы на войне с Украиной уже не редкость. Мы рассказывали о бойце из Сьерра-Леоне, которого завербовала в армию РФ.

