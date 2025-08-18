Видео Украина

Пинками гнали в штурм: пленные россияне о “доброте” со стороны командиров

Андрей Почтев 18 августа 2025, 22:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь