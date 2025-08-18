Пинками гнали в штурм: пленные россияне о “доброте” со стороны командиров

Мобилизированный наемник и гастарбайтер попали в плен на Запорожском направлении. Москвич Владислав утверждает, что все время сидел в тылу. А когда отказался отправляться в свой первый и, как выяснилось, последний штурм, его пинками гнали туда приспешники, чтобы не идти самим.

Другой пленник — молодой парень из Сибири. Он чуть не сгорел заживо, когда командир запретил выходить из пылающего здания и сдаваться в плен.

Российские пленные об отношении к себе со стороны командиров

34-летний Владислав приехал из Москвы. Его мобилизовали во время так называемой частичной российской мобилизации в 2022 году. Утверждает, что с тех пор сидел в тылу.

Оккупант жалуется, что его перевели в другое подразделение. В мясной штурм идти не хотел, так что один из наглых приспешников начал его колотить, чтобы не идти и умирать самому.

— Вынудили выполнять эту задачу. Чтобы не уходить самим, заставляли нас, новеньких.

21-летний Даниил из Красноярска рассказывает, что в армии оказался по личным проблемам — приехал спасать сына.

— Нужны были деньги. У ребенка рак поджелудочной железы. На операцию требовались средства, плюс медикаменты.

Данило вместе с приспешником сидели в разбомбленном здании возле Степногорска. Хотя дом пылал, но командир по рации запрещал им сдаваться.

— Все начало гореть. Командир сказал сидеть, одеть противогазы. А прежде они у нас уже сгорели, мы об этом говорили. Он сказал сидеть, смочить тряпку водой. Но там нельзя было находиться: либо сгорели бы, либо задохнулись.

Владислав рассказывает свою историю взятия в плен.

— Пошли шесть человек. Надо было прийти, закрепиться на время. Потом со всех сторон, как в боевике, на нас начали давить. Четверо наших вообще сбежали непонятно куда, что я, что товарищ начали истекать кровью. Предлагали сдаваться. Через некоторое время мы согласились.

Сразу пойти в плен не рискнули, потому что боялись, что будут издеваться или вообще расстреляют. Отвечая на вопрос, за что Россия воюет, оккупант говорит: как говорят на российском телевидении, за освобождение народа от фашизма и терроризма.

— А попав сюда, оказалось совсем не так. Оказалось, что здесь люди живут гораздо лучше, чем в России. Нам говорили, что прикрываются мирными жителями, а это совсем не так.

В настоящее время с пленными работают следователи и контрразведчики СБУ. Те утверждают, что вдоволь навоевались, больше не хотят, но не поймут, за что едва не погибли.

Пленные россияне дают высокую оценку украинским военным. Мы рассказывали, что говорят оккупанты о легендарной бригаде Азов.

