Это Азов, у нас не было шансов: пленные россияне об уровне наших бойцов

Троица россиян из 20-го мотострелкового полка ВС РФ планировала отсидеться в тыловых подразделениях и получить дивиденды в виде денег, льгот и “военной славы”. Но, по их словам, их обманули и последней остановкой службы стало село в Донецкой области. Позже россияне оказались в плену бойцов Азова. Что они рассказали?

Сидели в подвалах, как крысы: россияне о пленении бойцами Азова

Бойцы 12-й бригады специального назначения Азов взяли этих троих во время боев в Щербиновке, под Торецком. Первый пленный — 27-летний Алексей Аникеев — делится, что является кадровым военным, прошел подготовку в Иркутске и попал в Донецкую область.

Второй — 40-летний Дмитрий Тузов — подписал контракт еще в 2021 году. Хотел лишь добить годы выслуги в тыловой службе и никуда не ездить воевать. На службу отправила жена, ведь денег не хватало.

А третий “герой” — Сорокин Владислав — пошел по семейным стопам. У него служил дед, отец и мать. Семья гордится им и по сей день. Алексей раньше служил в Ичкерийской республике. А теперь, говорят, стало не хватать людей, и потому их стали выдергивать из тыла.

Нам сказали, что едем в командировку на шесть месяцев. Обманули. Так же с заданиями, которые мы должны были выполнять.

Бойцам приказали зайти на позиции и закрепиться. Начать наблюдение. Позже российские минометы отработали по позиции своих. Уже к тому моменту поняли, что хотят только выжить. После Щербиновки бойцов перебросили в Нелиповку. Там россияне были вынуждены сидеть по подвалам.

Мы сидели по подвалам, ну как крысы прятались там! Небо было вообще — носа не высунешь. Немного выйдешь — и до свидания!

Россиян заставили идти в пешие штурмы по 9 км. Алексей Аникеев говорит, что хорошо знал, что против них стоят бойцы Азова и всю опасность сознавал. Ведь видел много видео работы бойцов и знал об авторитете бригады. Пытался донести командованию, что штурмы будут неудачными.

Когда нас взяли бойцы Азова, то были очень удивлены, как это мы столько прошли. Сказали, что нам очень повезло. Фартануло, потому что это почти невозможно.

Россияне шли под минометные обстрелы по минному полю. Оккупанты искренне не понимают, почему командующие отправляют людей насмерть. Делятся, что оккупацию Украины “не считают нужным”. Из их роты остались только пятеро.

Парни из Азова пришли и сказали: “Сдавайтесь!” Прекрасно вообще работают. Были слухи, что они пленных не берут, но это не так. Очень организованно работают. Мы думали, что это свои пришли. У нас не было шансов, — говорят трое.

Все вспоминают видео с плененным эскимосом, оно их очень поразило.

Украинские военные мотивированы, они на своей земле и защищают свою территорию. Украинское войско достаточно опытно. Диктует тренды в мире по военным технологиям, — говорит Алексей.

Раньше мы делились признанием российского пленного в убийстве. Теперь он просится на обмен.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!