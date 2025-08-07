Убили старенького в упор: появилось новое видео российских преступлений в Буче

С момента того, как весь мир узнал о Буче и тех зверствах, которые совершила там Россия, прошло уже более трех лет. Но боль не проходит, воспоминания тревожат душу, а люди продолжают делиться тем, что пережили. Радио Свобода опубликовала новое видео российской оккупации Бучи.

Новое видео российских преступлений в Буче

В частности, журналисты опубликовали неизвестные ранее кадры расстрелов украинцев российскими военными и мародерства. Журналисты поделились видео с камер наблюдения, которые зафиксировали действия российской армии в Буче.

Камера видеонаблюдения 4 марта 2022 зафиксировала расстрел российскими военными 70-летнего гражданского, жителя Бучи, Владимира Рубайло.

На кадрах видео видно, как российские оккупанты сперва ранили мужчину, а затем выстрелили ему прицельно в голову.

Все произошло возле супермаркета. Тело Владимира все время пролежало на асфальте, пока россияне грабили продуктовый магазин.

Далее россияне разбили стекло витрины супермаркета, зашли внутрь, сложили награбленные продукты в корзины и загрузили едой свою бронетехнику.

Некоторые из российских оккупантов, чтобы украсть побольше еды, катили полные тележки в захваченные дома бучан.

К убийству Владимира Рубайло могут быть причастны десантники 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Преступление могла совершить группа во главе с сержантом Владимиром Борзуновым.

Борзунов ответил на телефонный звонок журналистов и подтвердил, что российские военные убили Владимира. Однако он возразил, что это сделали его подчиненные.

О Владимире Рубайло известно, что он родился в 1951 году в Буче, там же вырос, окончил школу. Позже служил в советской армии на территории Восточной Германии. Воспитывал двух дочерей, был женат.

До пенсии работал в Ирпене, водителем на лесном предприятии. Погиб 4 марта 2022 от рук россиян на улице Яблонской.

