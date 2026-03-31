Четвертая годовщина освобождения Бучи: Нацполиция установила личности более 2500 оккупантов

Сегодня, 31 марта 2026 года, Украина отмечает четвертую годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков. К этой дате следователи Национальной полиции Украины подвели итоги масштабного расследования военных преступлений, совершенных во время оккупации города.

За это время правоохранителям удалось превратить Бучу из места массовых зверств в ключевую площадку для отработки международных стандартов правосудия.

Четыре года следствия в Буче: правоохранители доказали системный характер расстрелов гражданских

На сегодня раскрыто 124 наиболее дерзких преступления, среди которых 84 умышленных убийства и 40 фактов жестокого обращения с гражданским населением. Благодаря кропотливой работе криминалистов и ДНК-экспертов идентифицировано уже 98,3% погибших, тела которых переданы семьям для достойного захоронения.

Отдельные подразделения Нацполиции продолжают поиск и установление обстоятельств похищения более полусотни жителей города, которых оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины.

Расследование позволило восстановить полную картину пребывания российских войск в городе. Следователи установили личности более 2500 военнослужащих РФ, большинство из которых принадлежали к 234 десантно-штурмовому полку. Также подтверждено участие сводных отрядов Росгвардии и отдельного спецподразделения ФСБ.

Установлено, что оккупанты действовали по заранее подготовленным спискам, целенаправленно разыскивая украинских патриотов, активистов и лиц, связанных с Силами безопасности и обороны. Одним из самых трагических эпизодов стали расстрелы на перекрестке улиц Вокзальной и Яблонской, где в период с 5 по 9 марта 2022 года были убиты 16 гражданских лиц.

Полиция идентифицировала всех 12 исполнителей этого преступления и командира подразделения, отдавшего приказ открывать огонь по людям, пытавшимся найти еду или эвакуироваться.

Еще одним масштабным кейсом в расследовании стали события в районе улиц Ивана Франко, Максима Ридзанича и Набережной. Оккупанты заходили в частные дворы, выводили жителей на улицу, проводили унизительные проверки и проверяли мобильные телефоны. Во многих случаях решение о казни принималось на месте без всяких оснований.

После расстрелов российские военные пытались уничтожить следы своих преступлений, сжигая тела погибших. Несмотря на это, украинским криминалистам удалось идентифицировать всех убитых и установить шестерых исполнителей из числа десантников 234 полка, которым уже сообщено о подозрении.

В настоящее время о подозрении сообщено 59 военнослужащим РФ, среди которых 10 — офицеры командного звена. Материалы по 46 фигурантам уже направлены в суд. Для сбора такой доказательной базы полиция провела более 3500 осмотров, около 1000 сложных экспертиз и 300 следственных экспериментов.

Использование современных технологий, таких как OSINT и GEOINT, позволило отследить движение каждого подразделения оккупантов и идентифицировать преступников даже спустя годы после деоккупации.

