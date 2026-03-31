Четверта річниця звільнення Бучі: Нацполіція встановила особи понад 2500 окупантів

Сьогодні, 31 березня 2026 року, Україна відзначає четверту річницю звільнення Бучі від російських загарбників. До цієї дати слідчі Національної поліції України підбили підсумки масштабного розслідування воєнних злочинів, вчинених під час окупації міста.

За цей час правоохоронцям вдалося перетворити Бучу з місця масових звірств на ключовий майданчик для відпрацювання міжнародних стандартів правосуддя.

Чотири роки слідства у Бучі: правоохоронці довели системний характер розстрілів цивільних

Станом на сьогодні розкрито 124 найбільш зухвалі злочини, серед яких 84 навмисні вбивства та 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням. Завдяки кропіткій роботі криміналістів та ДНК-експертів ідентифіковано вже 98,3% загиблих, тіла яких передані родинам для гідного поховання.

Окремі підрозділи Нацполіції продовжують пошук та встановлення обставин викрадення понад пів сотні мешканців міста, яких окупанти примусово вивезли за межі України.

Розслідування дозволило відновити повну картину перебування російських військ у місті. Слідчі встановили особи понад 2500 військовослужбовців РФ, більшість із яких належали до 234 десантно-штурмового полку. Також підтверджено участь зведених загонів Росгвардії та окремого спецпідрозділу ФСБ.

Встановлено, що окупанти діяли за заздалегідь підготовленими списками, цілеспрямовано розшукуючи українських патріотів, активістів та осіб, пов’язаних із Силами безпеки та оборони. Одним із найтрагічніших епізодів стали розстріли на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської, де у період з 5 до 9 березня 2022 року було вбито 16 цивільних осіб.

Поліція ідентифікувала всіх 12 виконавців цього злочину та командира підрозділу, який віддав наказ відкривати вогонь по людях, що намагалися знайти їжу або евакуюватися.

Ще одним масштабним кейсом у розслідуванні стали події в районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної. Окупанти заходили у приватні двори, виводили мешканців на вулицю, проводили принизливі перевірки та перевіряли мобільні телефони. У багатьох випадках рішення про страту ухвалювалося на місці без жодних підстав.

Після розстрілів російські військові намагалися знищити сліди своїх злочинів, спалюючи тіла загиблих. Незважаючи на це, українським криміналістам вдалося ідентифікувати всіх убитих та встановити шістьох виконавців з-поміж десантників 234 полку, яким уже повідомлено про підозру.

Наразі про підозру повідомлено 59 військовослужбовцям РФ, серед яких 10 — офіцери командної ланки. Матеріали щодо 46 фігурантів уже скеровано до суду. Для збору такої доказової бази поліція провела понад 3500 оглядів, близько тисячі складних експертиз та 300 слідчих експериментів.

Використання сучасних технологій, таких як OSINT та GEOINT, дозволило відстежити рух кожного підрозділу окупантів та ідентифікувати злочинців навіть через роки після деокупації.

