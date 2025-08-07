Убили старенького впритул: з’явилося нове відео російських злочинів у Бучі

З моменту того, як весь світ дізнався про Бучу і ті звірства, які скоїла там Росія, минуло вже понад три роки. Та біль не минає, спогади тривожать душу, а люди продовжують ділитися тим, що пережили. Радіо Свобода опублікувала нове відео російської окупації Бучі.

Нове відео російських злочинів у Бучі

Зокрема журналісти опублікували невідомі раніше кадри розстрілів українців російськими військовими та мародерства. Журналісти поділилися відео з камер спостереження, які зафіксували дії російської армії у Бучі.

Камера відеоспостереження 4 березня 2022 року зафіксувала розстріл російськими військовими 70-річного цивільного, жителя Бучі, Володимира Рубайла.

На кадрах відео видно, як російські окупанти спершу поранили чоловіка, а потім вистрілили йому прицільно у голову.

Усе трапилося біля супермаркету. Тіло Володимира весь час пролежало на асфальті, доки росіяни грабували продуктовий магазин.

Далі росіяни розбили скло вітрини супермаркету, зайшли всередину, склали награбовані продукти в кошики і завантажили їжею свою бронетехніку.

Дехто з російських окупантів, аби вкрасти побільше їжі, котив повні візки до захоплених будинків бучан.

До вбивства Володимира Рубайла можуть бути причетними десантники 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Злочин могла скоїти група на чолі з сержантом Володимиром Борзуновим.

Борзунов відповів на телефонний дзвінок журналістів і підтвердив, що російські військові вбили Володимира. Однак він заперечив, що це зробили його підлеглі.

Про Володимира Рубайла відомо, що він народився 1951 року в Бучі, там виріс, закінчив школу. Пізніше служив у радянській армії на території Східної Німеччини. Виховував двох доньок, був одружений.

До пенсії працював в Ірпені, водієм на лісовому підприємстві. Загинув 4 березня 2022 року від рук росіян на вулиці Яблунській.

