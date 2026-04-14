Наживалися на ветеранах та переселенцях: у Бучі викрили квартирну схему на 35,5 млн

У Бучі викрито цинічну схему привласнення коштів громадян під виглядом будівництва житла. Жертвами зловмисників стали десятки людей, серед яких — захисники України та ті, хто вже втратив свої домівки через російську агресію. Про деталі справи та принципову позицію влади повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема на мільйони: як діяли шахраї

За даними слідства, під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах) отримали двоє керівників житлово-будівельних кооперативів.

Зловмисники розробили продуманий механізм обману:

Створювали ілюзію законного будівництва багатоповерхівок.

Демонстрували інвесторам фіктивні документи та укладали офіційні договори.

Отримували від громадян сотні тисяч гривень як внески за майбутні квартири.

Насправді ж будівництво не завершувалося, об’єкти так і не були введені в експлуатацію, а кошти інвесторів фігуранти привласнювали. Наразі офіційно підтверджено статус 66 потерпілих, а загальна сума збитків сягає понад 35,5 мільйонів гривень.

Позиція Руслана Кравченка: Кошти мають бути повернуті

Прокурор різко засудив дії підозрюваних, наголосивши на особливому цинізмі цього злочину, оскільки він спрямований проти найменш захищених категорій громадян у воєнний час.

Це не просто шахрайство. Це спроба нажитися на чужій біді — на тих, хто втратив дім, і на тих, хто цей дім захищав. Люди вкладали останні заощадження у сподіванні на нове життя, а натомість стали жертвами маніпуляцій, — підкреслив Кравченко.

Він запевнив, що розслідування буде доведено до кінця, а винні понесуть суворе покарання.

Ми встановимо всіх причетних до цієї схеми. Наша позиція принципова: винні мають відповісти за законом, а кошти — повернуті ошуканим людям. Працюємо далі, — резюмував він.

Підозрюваним загрожує тривале тюремне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для виявлення інших можливих учасників злочинної групи та встановлення остаточної кількості ошуканих інвесторів. Правоохоронці закликають громадян бути пильними при інвестуванні в нерухомість та ретельно перевіряти репутацію забудовників.

Головне фото: Руслан Кравченко.

