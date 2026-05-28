На Київщині підлітки танцювали під російську музику на Алеї Слави: реакція поліції

Головне управління Національної поліції в Київській області відреагувало на факт зневажливої поведінки підлітків на місці вшанування пам’яті полеглих воїнів та притягнуло винуватців до адміністративної відповідальності.

Інцидент набув розголосу 23 травня 2026 року, коли під час планового моніторингу соціальних мереж в одному з популярних телеграм-каналів правоохоронці виявили резонансну публікацію з відеозаписом — подробиці читай в матеріалі.

Батьків дівчат притягнуть до відповідальності за поведінку дітей

На відео було зафіксовано, як дві неповнолітні дівчини, перебуваючи на території Алеї Слави в місті Обухів, гучно слухали трек російського виконавця та влаштували під нього танці безпосередньо біля меморіалу.

За вказаним фактом працівники Обухівського управління поліції негайно зареєстрували відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події та розпочали невідкладну перевірку для встановлення всіх обставин інциденту.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів ювенальні поліцейські спільно з кримінальною поліцією Київщини ідентифікували обох осіб, зафіксованих на скандальних кадрах.

Порушницями виявилися дві дівчинки — 13-річна місцева мешканка Обухова та її 14-річна знайома, яка проживає на Білоцерківщині.

Крім того, під час детального з’ясування обставин правоохоронці встановили, що сам відеозапис підлітки зняли та виклали в мережу ще у 2024 році, після чого видалили його з першоджерел, проте днями ролик знову масово розійшовся місцевими пабліками.

Через те, що фігурантки не досягли віку, з якого настає кримінальна чи повноцінна адміністративна відповідальність, ювенальні поліцейські склали на їхніх батьків офіційні протоколи за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

З підлітками було проведено детальну виховну і профілактичну бесіду за участю законних представників щодо неприпустимості паплюження пам’яті українських героїв та популяризації контенту країни-агресора.

Усі складені адміністративні матеріали та протоколи поліція офіційно скерувала на розгляд до суду для прийняття остаточного рішення згідно з чинним законодавством України.

