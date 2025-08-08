Відео Україна

Це Азов, у нас не було шансів: полонені росіяни про рівень наших бійців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Серпня 2025, 22:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь