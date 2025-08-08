Це Азов, у нас не було шансів: полонені росіяни про рівень наших бійців

Трійця росіян з 20-го мотострілецького полку ЗС РФ планувала відсидітись у тилових підрозділах і отримати дивіденди у вигляді грошей, пільг і “військової слави”. Але, за їх словами, їх обдурили і останньою зупинкою служби стало село на Донеччині. Пізніше росіяни опинилися у полоні бійців Азову. Що вони розповіли?

Сиділи у підвалах, як щури: росіяни про полон бійцями Азову

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов узяли цих трьох під час боїв у Щербинівці, під Торецьком. Перший полонений — 27-річний Алєксєй Анікєєв — ділиться, що є кадровим військовим, пройшов підготовку в Іркутську і потрапив на Донеччину.

Другий — 40-річний Дмітрій Тузов — підписав контракт ще у 2021 році. Хотів лише добити роки вислуги у тиловій службі і нікуди не їздити воювати. На службу відправила дружина, адже грошей бракувало.

А третій “герой” — Сорокін Владіслав — пішов за родинними стопами. Адже в нього служив дід, батько й мати. Сім’я пишається ним і донині. Алєксей раніше служив в Ічкерійській республіці. А тепер, кажуть, стало бракувати людей, і тому їх стали висмикувати з тилу.

Нам сказали, що їдемо у відрядження на шість місяців. Обманули. Так само із завданнями, які ми мали виконувати.

Бійцям наказали зайти на позиції та закріпитися. Почати спостереження. Пізніше російські міномети відпрацювати по позиції своїх. Уже на той момент зрозуміли, що хочуть тільки вижити. Після Щербинівки бійців перекинули до Неліпівки. Там росіяни були вимушені сидіти по підвалах.

Ми сиділи по підвалах, ну як щури ховалися там! Небо було взагалі — носа не висунеш. Трохи вийдеш — і до побачення!

Росіян змусили йти у піші штурми по 9 км. Алєксєй Анікєєв каже, що добре знав, що проти них стоять бійці Азову і всю небезпеку усвідомлював. Адже багато бачив відео роботи бійців і знав про авторитет бригади. Намагався донести командуванню, що штурми будуть невдалими.

Коли нас узяли бійці Азову, то були дуже здивовані, як це ми стільки пройшли. Сказали, що нам дуже пощастило. Фартануло, бо це майже неможливо.

Росіяни йшли під мінометні обстріли мінним полем. Окупанти щиро не розуміють, чому командувачі відправляють людей на смерть. Діляться, що окупацію України “не вважають за потрібне”. З їхньої роти живими лишилися тільки п’ятеро.

Хлопці з Азову прийшли і сказали: “Здавайтесь!” Чудово взагалі працюють. Були чутки, що вони полонених не беруть, але це не так. Дуже організовано працюють. Ми думали, що це свої прийшли. У нас не було шансів, — кажуть троє.

Усі згадують відео з полоненим ескімосом, воно їх дуже вразило.

Українські військові — мотивовані, вони на своїй землі і захищають свою територію. Українське військо доволі досвідчене. Диктує тренди у світі на військові технології, — каже Алєксєй.

