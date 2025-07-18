Вбив полонених, а тепер проситься на обмін! Зізнання російського окупанта (ВІДЕО)

Стратив українських полонених, а сам, потрапивши в полон, сподівається на милість і проситься додому — російський окупант на псевдо Алтай здався захисникам України під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську торік у вересні. Нині він перебуває під арештом. Йому оголосили підозру у тяжких злочинах. Тоді, пригадують бійці РДК, які воюють на боці України, пропагандисти РФ кричали, що для оборони агрегатного заводу залучені найкращі військові.Окупанти ж стрілялися і їли собак. Не було ні їжі, ні води. Полонений каже: були й самогубства, щонайменше троє. Випадки канібалізму заперечує. Але собак, каже, їли. Умовами утримання в Україні він дуже задоволений. — Не можна сказати, що я недоїдаю чи сплю не так, як треба. У мене є матрац, щодня три рази мене годують, — каже Алтай. Сам же він страчував українських полонених. Зокрема, він контролював знущання та страту Василя Мулька, українського військового, який пішов на позицію без зброї. Читати на тему Навіть неходячі повзуть у штурм: як минають бої на Лимано-Куп’янському напрямку Бійці бригади Рубіж про відчайдушні спроби росіян штурмувати у безвихідній ситуації. Також потім катували та стратили ще двох наших захисників. Алтаю оголосили підозру за жорстоке поводження з полоненими, посібництво і умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, встановлюють і його командирів. Ведеться також слідство стосовно розстрілу цивільного авто на Харківщині. Тоді загинула дитина та чоловік. Більше деталей по справі, шукай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, російські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter