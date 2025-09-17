“Той підпис зіпсував мені життя”: ЗСУ взяли в полон кенійця, що уклав контракт з РФ

57 окрема мотопіхотна бригада взяла у полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ. 36-річний Еванс з позивним Іван — легкоатлет. Спортивний агент запропонував йому та ще трьом кенійцям туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, профінансовану країною-агресоркою.

Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала чоловікам залишитись у Росії та працевлаштуватись. Полонений стверджує, що підписав папери, написані російською мовою, а згодом, сам того не знаючи, він став російським військовим.

Як проходила служба кенійця та за яких обставин він потрапив у полон — переповідаємо найцікавіше з інтерв’ю на каналі 57 ОМПБр.

Кенієць потрапив в український полон: як він почав службу на боці РФ

— Я опинився в Росії, не знаючи, що мене зарахували до російської армії. Я раніше ніколи не служив. Я ніколи не хотів військової служби, не їхав до Росії для цього, — починає свою розповідь Еванс.

Він стверджує, що поїхав як турист і провів у РФ два тижні. За день до повернення хлопець, який приймав його у Росії, запитав його до ставлення до країни.

— Він запитав мене: “Ти хотів би залишитися тут?” Я відповів: “Так, але проблема в тому, що моя віза закінчилася”. Він сказав мені: “Я можу щось для тебе зробити”. Я запитав його: “Що?” Він сказав мені, що має роботу. Я запитав його: “Яка робота?”, але він не сказав мені.

Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою, та сказав, що це документи про роботу. Еванс запевняє, що не знав, що йдеться про службу.

Після того, як я підписав, він узяв мій паспорт і телефон, сказав, що поверне їх. З того моменту за мною прийшли інші люди. Вони сказали сідати в машину. Ми їхали близько семи годин.

Згодом він опинився у військовому таборі. На запитання, чому він тут, йому відповіли, що він підписав контракт на роботу.

— Я сказав, що я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу вдіяти, що в мене немає іншого вибору.

Протягом тижня він проходив навчання. В його підрозділі були як росіяни, так і громадяни з інших країн: Білорусі, Таджикистану тощо. Еванс переконує, що ніколи не був ворогом України.

Той підпис зіпсував мені життя. Вони говорили російською, а я нічого не розумів, — виправдовується він за підписаний контракт.

Згодом його кинули в ліс під Вовчанськом, звідки кенієць зміг втекти.

— Я не пішов воювати. Я втік. Вони мене кинули і я зняв все їхнє військове спорядження.

Через дві ночі після втечі він вийшов до українських військових. Каже, що якби побіг назад до росіян, вони б його вбили.

Мені раніше сказали, коли я вирішив, що не хочу цю роботу, або я йду воювати, або вони мене вб’ють.

Так він описує свою зустріч з українськими військовими.

— Я туди прийшов, піднявши руки. Сказав: “Будь ласка, не стріляйте в мене”. Усі навели на мене зброю, але я сказав їм, щоб вони відійшли. Прийшов їхній командир, вони мене зв’язали. Я сказав їм: “Я беззбройний, я нічого не хочу. Я тут, щоб врятувати своє життя”. Вони відвели мене до місця, де вони перебували, дали мені води, їжу.

Від обміну до Росії Еванс категорично відмовляється. Певен, що там на нього чекатиме лише смерть. Вдома на нього чекає 16-річна донька та мама.

57 окрема мотопіхотна бригада наголошує, що інтерв’ю було записане зі згоди полоненого.

Африканці на війні з Україною вже не рідкість. Ми розповідали про бійця із Сьєрра-Леоне, якого завербувала до армії РФ.

