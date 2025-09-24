Плывут на надувных лодках и лезут по канатам! Россияне пытаются дойти до Купянска

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются вторично захватить город, используя разные пути, включая реку.

Бойцы бригады Кара-Даг Национальной гвардии Украины ежедневно отбивают атаки, уничтожая вражеские силы.

Россияне перекидывают резервы и пытаются продвигаться малыми группами, в частности, используя надувные лодки. Украинские военные используют минометы и другое оружие для уничтожения врага.

Несмотря на то, что оккупанты переодеваются в гражданское, их попытки прорыва к украинским позициям остаются напрасными.

Защитники отмечают, что с наступлением осени логистика на этом участке фронта станет еще сложнее из-за болот, поэтому активно собирают средства на бронированные автомобили для своих подразделений.

Помочь можно за:

номером карты — 4874 1000 2861 9669;

ссылкой на банку.

Большинство пути здесь одолевают по приборах ночного видения.

Россияне пытаются перерезать силам обороны всю логистику. Враг использует осаду, то есть дрон на оптоволокне прилетает, выбирает место в ожидании подъезда техники, а в удобный момент атакует.

В последние месяцы россияне все активнее подходят к линии столкновения.

— Плывут даже на надувных лодках! По канату руками между двух берегов лезут, забрасывают авиабомбами и минометом кроют, — говорят военные.

Осенью тяжелая техника станет здесь непроходимой, так что защитникам нужно что-то легкое, но надежное.

