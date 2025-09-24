Плывут на надувных лодках и лезут по канатам! Россияне пытаются дойти до Купянска

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются вторично захватить город, используя разные пути, включая реку.
Бойцы бригады Кара-Даг Национальной гвардии Украины ежедневно отбивают атаки, уничтожая вражеские силы.
Россияне перекидывают резервы и пытаются продвигаться малыми группами, в частности, используя надувные лодки. Украинские военные используют минометы и другое оружие для уничтожения врага.
Несмотря на то, что оккупанты переодеваются в гражданское, их попытки прорыва к украинским позициям остаются напрасными.
Защитники отмечают, что с наступлением осени логистика на этом участке фронта станет еще сложнее из-за болот, поэтому активно собирают средства на бронированные автомобили для своих подразделений.
Большинство пути здесь одолевают по приборах ночного видения.
Россияне пытаются перерезать силам обороны всю логистику. Враг использует осаду, то есть дрон на оптоволокне прилетает, выбирает место в ожидании подъезда техники, а в удобный момент атакует.
В последние месяцы россияне все активнее подходят к линии столкновения.
— Плывут даже на надувных лодках! По канату руками между двух берегов лезут, забрасывают авиабомбами и минометом кроют, — говорят военные.
Осенью тяжелая техника станет здесь непроходимой, так что защитникам нужно что-то легкое, но надежное.
