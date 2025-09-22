Выбежали из дома в гражданском! Бойцы рассказали, как россияне просачивались на Добропольском направлении

Фронт держится на характере и жизни наших бойцов. Летом 2025 года россияне пытались прорвать оборону на Добропольском направлении, но Силы обороны, в том числе бойцы 4 бригады НГУ Рубеж, остановили оккупантов.

Нацгвардейцы на бронемашинах уничтожили малые пехотные группы россиян, а украинские разведчики зачистили все.

Больше об этом наши герои рассказали в видео Армия.TV. Мы рассказываем самое интересное!

Разведчик с позывным Айбокс напоминает: пришла задача выставить рубеж блокировки и провести рекогностирование местности.

— По нашим данным, там было около 40 гражданских. Мы должны прийти, посмотреть, кто там живет, предупредить людей о возможных боевых действиях и проверить, нет ли там врага, — рассказывает боец.

Они обошли одну улицу, где встретили молодую пару и посоветовали им выехать. А вот на другой улице ждала неприятная неожиданность: в одном из дворов жили мужчина с женщиной, а по двору бегала собака.

Они сказали, что сейчас привяжут собаку и пустят наших военных. Но из дома выбежало до восьми человек в военной форме и гражданской одежде, которые начали стрелять по защитникам.

Наша интуиция не подвела, мы почувствовали неладное, разошлись в разные стороны. Они поняли, что это ВСУ и начали бежать из села, — говорит Айбокс.

Другой боец, Александр, вспоминает: когда получили задание зачистить здание, то заскочили оккупантов врасплох. Тогда сто патронов отстреляли в одну минуту!

В одном из домов россияне обустроили свою логистическую точку — вражеский БК пылал еще долго!

— У них была пешая логистика, просто очень растянутая, я мерил по карте — 26 км по прямой. А все обеспечение — в рюкзаках. И это постоянно нужно было проходить через контакты с нами.

Так что сильно не воевали: если наталкивались на какую-то позицию, размыкали контакт и обходили ее, — добавляет боец.

