Прыгал с ранеными с парашютом: невероятная история пилота с позывным Камикадзе

Его жизнь была посвящена небу и Украине. Он освободил 29 украинских пленных, первым сбивал вражеское железо над Одессой и создал эскадрилью.

Все это о легендарном пилоте Константине Оборине с позывным Камикадзе. Воин погиб два месяца назад. Сейчас его большая семья собирает подписи для петиции о присвоении Константину звания Героя Украины. Для этого устроили даже кинопоказ.

О жизни отважного мужчины, которая стоит этого звания, рассказываем дальше.

Чем запомнится Константин Оборин с позывным Камикадзе

Небо было делом его жизни. В воздухе он защищал страну с 2022 года, а реабилитировал украинских защитников еще с 2014 года. Именно об этом рассказывает фильм Я був народжений не для війни.

Константин Оборин был директором авиаклуба. Именно прыжками с парашютом возвращал раненым воинам жажду жизни. Фильм о деятельности мужчины был снят еще до полномасштабной войны.

Теперь кинопоказ его родные и друзья привлекают внимание к сбору подписей для присвоения воину звания Героя Украины посмертно.

— В 2014 году он на своем аэродроме катал ребят без рук, без ног, сбрасывал с парашютом и возвращал их к жизни. Когда началось вторжение, Константин, не думая, сел за руль своего небольшого самолета и сбивал дроны, — рассказывает соорганизатор кинопоказа Аркадий Мрктичян.

Еще юношей Константин прошел войну в Афганистане. В родной Одессе он развивал авиаспорт, при жизни совершил более четырех тысяч прыжков с парашютом. В 2000 году принял участие в первой украинской полярной парашютно-десантной экспедиции.

В 2014 не смог стоять в стороне и не просто помогал армии, а рискуя собственной жизнью, вытащил из плена 29 украинских защитников. С началом полномасштабного вторжения России присоединился к войску.

— Он очень многое сделал для Украины, для Одессы, для нас всех. Он этого заслуживал еще при жизни. И очень грустно это делать уже после его смерти.

К сожалению, не все можно рассказывать, но я считаю, что после окончания войны обязательно все узнают, что он творил, — уверена его дочь Полина.

Камикадзе первым сбивал российское железо над Одессой, участвовал в создании 126-й, а ныне 39-й бригады. Занимался разведкой, одним из первых вошел в Херсон во время деоккупации. Родные рассказывают, что Константин мечтал создать эскадрилью, и ему это удалось.

Но 18 июля 2025, во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области, Константин Оборин погиб в возрасте 63 лет. У воина осталось семь детей.

— Мы сегодня живем только памятью о нем. Он будет нам каждый день сниться и мы будем его чувствовать, потому что наша жизнь стала абсолютно пустой, — говорит жена воина Кристина.

Его жизнь была посвящена небу и Украине. Сегодня родные и побратима Константина Оборина живут тем, чтобы достойно почтить его память.

