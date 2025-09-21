Стрибав із пораненими з парашутом: неймовірна історія пілота на псевдо Камікадзе

Його життя було присвячене небу та Україні. Він визволив 29 українських полонених, першим збивав вороже залізяччя над Одесою та створив ескадрилью.

Усе це про легендарного пілота Костянтина Оборіна на псевдо Камікадзе. Воїн загинув два місяці тому. Зараз його велика родина збирає підписи для петиції про надання Костянтину звання Героя України. Для цього влаштували навіть кінопоказ.

Про життя відважного чоловіка, яке варте цього звання, розповідаємо далі.

Чим запам’ятається Костянтин Оборін з позивним Камікадзе

Небо було справою його життя. У повітрі він захищав країну з 2022 року, а реабілітував українських захисників ще з 2014. Саме про це розповідає стрічка Я був народжений не для війни.

Костянтин Оборін був директором авіаклубу. Саме стрибками з парашутом повертав пораненим воїнам жагу до життя. Фільм про діяльність чоловіка зняли ще до повномасштабної війни.

Тепер кінопоказом його рідні й друзі привертають увагу до збору підписів для присвоєння воїну звання Героя України посмертно.

— У 2014 він на своєму аеродромі катав хлопців без рук, без ніг, скидав з парашутом і повертав їх до життя. Коли почалось вторгнення, то Костянтин, не думаючи, сів за кермо свого невеличкого літака і збивав дрони, — розповідає співорганізатор кінопоказу Аркадій Мрктичян.

Ще юнаком Костянтин пройшов війну в Афганістані. У рідній Одесі він розвивав авіаспорт, за життя здійснив понад чотири тисячі стрибків із парашутом. У 2000 році взяв участь у першій українській полярній парашутно-десантній експедиції.

У 2014 не зміг стояти осторонь і не просто допомагав армії, а ризикуючи власним життям, витягнув з полону 29 українських захисників. З початком повномасштабного вторгнення Росії долучився до війська.

— Він дуже багато всього зробив для України, для Одеси, для нас усіх. Він це заслуговував ще при житті. І дуже сумно це робити вже після його смерті.

На жаль, не все можна розповідати, але я вважаю, що після закінчення війни обов’язково всі дізнаються, що він творив, — впевнена його донька Поліна.

Камікадзе першим збивав російське залізяччя над Одесою, брав участь у створенні 126-ї, нині 39-ї бригади. Займався розвідкою, одним із перших зайшов у Херсон під час деокупації. Рідні розповідають, що Костянтин мріяв створити ескадрилью і йому це вдалося.

Але 18 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, Костянтин Оборін загинув у віці 63 років. У воїна залишилося семеро дітей.

— Ми сьогодні живемо тільки пам’яттю про нього. Він буде нам щодня снитися і ми будемо його відчувати, тому що наше життя стало абсолютно пустим, — каже дружина воїна Крістіна.

Його життя було присвячене небу та Україні. Сьогодні рідні й побратими Костянтина Оборіна живуть тим, аби гідно вшанувати його пам’ять.

