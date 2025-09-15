Пам’яті Боцмана… Мама та дружина воїна замовили авто, щоб врятувати інших бійців

Мама та дружина Антона Колеснікова, що загинув під Попасною, в пам’ять про нього замовили багі на передову. Автівку, виготовлену черкаськими волонтерами, назвали Боцманом. Саме такий позивний обрав собі за життя морпіх.

Він понад усе хотів бачити свою країну вільною і незалежною. Тож жінки вирішили конвертувати свій біль у допомогу армії, частиною якої був Антон.

Учасник бойових дій у 20 років: історія Антона на псевдо Боцман

Мама загиблого воїна Наталія випробовує нову автівку, що незабаром вирушить на передову.

— Це неймовірні відчуття. Дай Боже, щоб дійсно ця машина допомагала хлопцям. Це буде дуже символічно, тому що наш Антон завжди думав про інших і тільки потім про себе. Зараз він ніби з небес буде охороняти хлопців, допомагати й воювати разом з ними.

Антон Колесніков загинув у квітні 2022 року, обороняючи Попасну у Луганській області. На момент смерті йому було 25. Протягом 2,5 років вважався безвісти зниклим.

Бойовий шлях розпочав ще у 2018. Навчався в Миколаєві, проходив службу на бойових кораблях в Одесі. Далі підписав контракт і пішов служити у маріупольський гарнізон. Потім брав участь у захисті міста та узбережжя Азовського моря.

Корабель, на якому служив, окупанти згодом затопили у Бердянську. Після повномасштабного вторгнення вивіз родину з Києва, а сам приєднався до лав ТрО. Вже у 20 років отримав статус учасника бойових дій.

— У нього була мрія бачити Україну вільною, незалежною. Не вагаючись, став на її захист, — каже мати загиблого героя.

Волонтери переробили старі Жигулі у багі. Взяли ходову та двигун, зварили новий каркас, щоб у результаті вийшов спецавтомобіль для військових. І тепер цей новий Боцман відправиться на фронт, щоб захищати Україну та допомагати військових. Саме так, як це робив за життя Антон.

Кожен намагається віддати шану героям по-своєму. У Вінницькій області на честь 19-річного спортсмена, який загинув на фронті, побудували спортивний майданчик.

