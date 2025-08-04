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Майданчик на честь героя: на Вінниччині увічнили пам’ять 19-річного спортсмена

Людмила Цимбалюк 04 Серпня 2025, 16:00

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