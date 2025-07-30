Їй би мріяти й жити: на фронті загинула 20-річна військова

Мотивована молодь йде на війну на рівні з іншими. Та Росія цинічно забирає і їхнє життя. Зовсім юні, ті, в кого мало бути попереду ціле життя, повертаються додому на щиті.

Рахівська територіальна громада повідомила про загибель своєї землячки, уродженки села Білин Ангеліни Мартинюк. Їй було всього 20 років. Вона підписала контракт і стала військовослужбовицею.

Читай на Вікнах про цю відважну дівчину, яка віддала своє життя за кожного з нас.

Загинула 20-річна військовослужбовиця із Закарпаття

Ангеліна Мартинюк народилася 8 червня 2005 року. Її описують як молоду, ніжну та сильну.

— Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить… — пише Рахівська громада.

Ангеліна була молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Її життя обірвалося 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання зі стримування ворога на позиції поблизу Покровська.

— Там, де свистять кулі — вона трималася. Там, де біль — вона не зламалась. Там, де була смерть — вона залишилася світлом… — додали в прес-службі громади й висловили свої співчуття рідним та близьким.

Незабаром тіло дівчини повернуть до рідної громади.

Долі багатьох жінок були пов’язані з передовою. На жаль, чимало з них попрощалися з життям через Росію. Вікна розповідали про героїнь, які загинули на війні.

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