Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная

Мотивированная молодежь идет на войну наравне с другими. Но Россия цинично забирает и их жизнь. Совсем юные, те, у кого предстояла целая жизнь, возвращаются домой на щите.

Раховская территориальная громада сообщила о гибели своей землячки, уроженке села Белин Ангелины Мартынюк. Ей было всего 20 лет. Она подписала контракт и стала военнослужащей.

Читай на Вікнах об этой отважной девушке, отдавшей свою жизнь за каждого из нас.

Погибла 20-летняя военнослужащая из Закарпатья

Ангелина Мартынюк родилась 8 июня 2005 года. Ее описывают как молодую, нежную и сильную.

– Она могла любить, мечтать, жить, но избрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит… — пишет Раховское общество.

Ангелина была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Ее жизнь оборвалась 26 июля 2025 во время выполнения боевого задания по сдерживанию врага на позиции вблизи Покровска.

— Там, где свистят пули, она держалась. Там, где боль, она не сломалась. Там, где была смерть – она осталась светом… — добавили в пресс-службе общины и выразили свои соболезнования родным и близким.

Вскоре тело девушки вернут в родную громаду.

Судьбы многих женщин были связаны с передовой. К сожалению, некоторые из них простились с жизнью из-за России. Вікна рассказывали о героинях, погибших на войне.

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