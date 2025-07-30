Для тебя Война в Украине

Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июля 2025, 10:30
Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная

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