Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная

Мотивированная молодежь идет на войну наравне с другими. Но Россия цинично забирает и их жизнь. Совсем юные, те, у кого предстояла целая жизнь, возвращаются домой на щите. Раховская территориальная громада сообщила о гибели своей землячки, уроженке села Белин Ангелины Мартынюк. Ей было всего 20 лет. Она подписала контракт и стала военнослужащей. Читай на Вікнах об этой отважной девушке, отдавшей свою жизнь за каждого из нас.Погибла 20-летняя военнослужащая из Закарпатья Ангелина Мартынюк родилась 8 июня 2005 года. Ее описывают как молодую, нежную и сильную. – Она могла любить, мечтать, жить, но избрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит… — пишет Раховское общество. Ангелина была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона. Читать по теме Командир бригады Лють погиб в Донецкой области — как это произошло Что известно о командире Максиме Казбане: читай в материале. Ее жизнь оборвалась 26 июля 2025 во время выполнения боевого задания по сдерживанию врага на позиции вблизи Покровска. — Там, где свистят пули, она держалась. Там, где боль, она не сломалась. Там, где была смерть – она осталась светом… — добавили в пресс-службе общины и выразили свои соболезнования родным и близким. Вскоре тело девушки вернут в родную громаду. Судьбы многих женщин были связаны с передовой. К сожалению, некоторые из них простились с жизнью из-за России. Вікна рассказывали о героинях, погибших на войне. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Закарпатье, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter