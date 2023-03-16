Отдали свою жизнь за других: истории женщин, которые погибли от российских обстрелов

Быть воином, быть защитницей, быть кормилицей, быть партизанкой — быть женщиной. Полномасштабная война в Украине изменила жизнь украинских женщин в один день.
Одна взяла на себя ответственность за всю семью и вывезла ее в безопасное место. Другая пошла на несколько работ, чтобы помочь ВСУ и кормить своих близких. А другие женщины уехали за границу, чтобы достойно представить свою нацию там и получать новые знания.
Однако навсегда в нашей памяти останутся женщины, которые ушли на фронт военными или волонтерами и отдали свою жизнь за Украину. Историю таких женщин мы поведаем сегодня. О них также написали в УП.Жизнь.
Вообще всю свою жизнь Валентина Пушич тяготела к медицине, но в молодости поступить на желаемую специальность не получилось. В 2016 году решила присоединиться к Вооруженным силам. С дочерью, которая осталась дома, она ежедневно держала телефонную связь.
Женщина выезжала в самые горячие точки восточного фронта. Ее коллеги и пациенты вспоминают, что это была женщина с большой буквы: в ее машине и аптечках всегда был порядок, а помощь она оказывала так быстро, что никто и не мог подумать, что Валентина на самом деле не медик по специальности.
Это женщина с большой буквы. Работала круглосуточно. Всегда наготове была. Открывала окна, потому что боялась вовремя не услышать, что привезли раненого, — говорит военнослужащая Елена Сницаренко.
Это женщина с большой буквы. Работала круглосуточно. Всегда наготове была. Открывала окна, потому что боялась вовремя не услышать, что привезли раненого, — говорит военнослужащая Елена Сницаренко.
В хрупком теле скрывался железный дух. После первых личных переживаний во время эвакуации раненых она стала более спокойной. Спасла женщина более сотни бойцов.
За спасение военных во время тяжелых боев в Авдеевке женщина была отмечена орденом За мужество III степени. Однако она не поехала на награждение, чтобы не оставлять своих собратьев и посестер.
УП.Життя
Валентине было всего 41, когда в Киев постучала большая война. Она решила быть полезной и помогать тем, кто бы сам справиться не смог бы — вывозила раненых.
27 февраля 2022 года она ехала на очередную эвакуацию раненых. Вместе с водителем Валентина погибла в попавшем под вражеский обстрел автомобиле.
Она с детства добивалась своего. Всегда мечтала быть полезной людям, чтобы жизнь не прошла зря, — вспоминает мама женщины Нина Беренок.
Она с детства добивалась своего. Всегда мечтала быть полезной людям, чтобы жизнь не прошла зря, — вспоминает мама женщины Нина Беренок.
Посмертно Валентина Пушич была награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени.
За несколько месяцев до полномасштабного вторжения Илона Куровская планировала усыновить ребенка. Всегда щепетильная, но такая добрая и дружеская женщина мечтала подарить кому-то свою любовь.
События 24 февраля не стали для нее неожиданностью. Ее родные вспоминают, как женщина говорила о недостаточной жестокости украинцев и мира к российскому вторжению в 2014 году. Поэтому новое наступление должно было произойти.
— Мне до сих пор трудно говорить о ней в прошлом. Всегда принципиальна, целенаправленна. Пыталась быть максимально полезной, где бы ни была. Поэтому когда началось вторжение, я знала, что она обязательно окажется в центре событий, — вспоминает еще одна коллега Илоны Куровской Алина Рымарь.
В первый день великой войны женщина уехала в деревню Клавдиево-Тарасово в Бучанском районе. Там она провела все свое детство, поэтому знала эту местность лучше всех. Организовала там ТРО, а после полной оккупации через российские блокпосты возила еду, лекарства и шлемы для людей.
Женщина лесами проводила гражданских, пытавшихся выбраться из оккупации. Оставалась в селе, несмотря ни на что: просила мать, чтобы та уехала, но сама хотела остаться и помогать ВСУ.
Женщина лесами проводила гражданских, пытавшихся выбраться из оккупации. Оставалась в селе, несмотря ни на что: просила мать, чтобы та уехала, но сама хотела остаться и помогать ВСУ.
В последний раз мать видела свою дочь 21 марта: вспоминает, как тогда Илона перед выездом за детским питанием перекрестила машину и прочла молитву.
24 марта Илона вместе с 24-летним волонтером подорвалась на вражеской мине.
Перед смертью женщина пыталась наложить турникет парню рядом.
Перед смертью женщина пыталась наложить турникет парню рядом.
Друзья Илоны ждут, когда ей присвоят звание Героя Украины посмертно. А еще хотят в ее честь назвать улицу, где жила женщина: благодаря ей соседи не умерли от голода и болезней.
39-летняя Виктория Яришко была волонтером областной ячейки Красного Креста в Херсоне. Туда ее пригласил друг и командир волонтерского отряда быстрого реагирования Николай Тараненко.
Он помнит ее улыбающейся и целеустремленной. Женщина объединяла творчество, преподавание и благотворительную работу, из-за чего часто спала всего по четыре часа в сутки. В ходе оккупации Виктория помогала родителям с маленькими детьми. Коллеги даже назвали ее Феей памперсов, потому что женщина очень любила малышей.
Люди, прошедшие вместе оккупацию, были уже не просто коллегами, а фактически семьей. Мы много общались, уделяли друг другу внимание, чтобы не отчаиваться. Все понимали, чем рискуем, — рассказывает подруга Наталья.
Люди, прошедшие вместе оккупацию, были уже не просто коллегами, а фактически семьей. Мы много общались, уделяли друг другу внимание, чтобы не отчаиваться. Все понимали, чем рискуем, — рассказывает подруга Наталья.
— Виктория тоже отдавала себе отчет, но она была девушкой-воином. Упрямая, целеустремленная. Могла совещаться с близкими, но решение принимала всегда самостоятельно.
15 декабря женщина возле офиса Красного Креста раздавала освобожденным херсонцам хлеб. Россияне начали обстрел прямо по живой очереди людей, несколько человек ранило, а Викторию и еще одного мужчину — убило.
Дети Виктории в тот момент были в укрытии офиса, поэтому гибели мамы не видели. Но очень скоро об этом узнали.
Дети Виктории в тот момент были в укрытии офиса, поэтому гибели мамы не видели. Но очень скоро об этом узнали.
У женщины остались мама, мужчина и двое детей: 17-летняя дочь и 12-летний сын.
Сама Виктория она была родом из Рубежного в Луганской области. Выучилась и работала педагогом, где и познакомилась с мужем Олегом.
В 2020 году Виктория вступила в ряды ВСУ, потому что считала это гражданским долгом. Тогда ей было 38 лет. Подписала контракт с 46-й отдельной аэромобильной бригадой.
Ее коллеги вспоминают, что Вика просыпалась в 4 утра, чтобы на службу пойти накрашенной и с укладкой. Это было ей важно.
Ее коллеги вспоминают, что Вика просыпалась в 4 утра, чтобы на службу пойти накрашенной и с укладкой. Это было ей важно.
Подруга Людмила любила свою подругу. Говорит, что Виктория всегда спрашивала о дочерях Людмилы, потому что и сама мечтала о детях. Перед своей смертью Виктория договорилась с Людмилой, что они должны поговорить по телефону.
14 марта подруги договорились созвониться, но связи не было. А утром на следующий день собратья сообщили, что Виктории не стало. Российский самолет сбросил бомбу на дом, где жили военные. Женщина погибла вместе с пятью собратьями.
За несколько минут до смерти Вика сказала своему собрату, что боится идти на пост, от которого уже мало что осталось после обстрелов. Они поменялись, что и спасло жизнь мужчине.
За несколько минут до смерти Вика сказала своему собрату, что боится идти на пост, от которого уже мало что осталось после обстрелов. Они поменялись, что и спасло жизнь мужчине.
Недавно под Бахмутом погибла медик Яра. Историю о ней можешь прочесть в нашем другом материале.
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