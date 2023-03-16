Отдали свою жизнь за других: истории женщин, которые погибли от российских обстрелов

Быть воином, быть защитницей, быть кормилицей, быть партизанкой — быть женщиной. Полномасштабная война в Украине изменила жизнь украинских женщин в один день.

Одна взяла на себя ответственность за всю семью и вывезла ее в безопасное место. Другая пошла на несколько работ, чтобы помочь ВСУ и кормить своих близких. А другие женщины уехали за границу, чтобы достойно представить свою нацию там и получать новые знания.

Однако навсегда в нашей памяти останутся женщины, которые ушли на фронт военными или волонтерами и отдали свою жизнь за Украину. Историю таких женщин мы поведаем сегодня. О них также написали в УП.Жизнь.

Сейчас также смотрят

Валентина Пушич, вывозила раненых

Вообще всю свою жизнь Валентина Пушич тяготела к медицине, но в молодости поступить на желаемую специальность не получилось. В 2016 году решила присоединиться к Вооруженным силам. С дочерью, которая осталась дома, она ежедневно держала телефонную связь.

Женщина выезжала в самые горячие точки восточного фронта. Ее коллеги и пациенты вспоминают, что это была женщина с большой буквы: в ее машине и аптечках всегда был порядок, а помощь она оказывала так быстро, что никто и не мог подумать, что Валентина на самом деле не медик по специальности.

Это женщина с большой буквы. Работала круглосуточно. Всегда наготове была. Открывала окна, потому что боялась вовремя не услышать, что привезли раненого, — говорит военнослужащая Елена Сницаренко.

В хрупком теле скрывался железный дух. После первых личных переживаний во время эвакуации раненых она стала более спокойной. Спасла женщина более сотни бойцов.

За спасение военных во время тяжелых боев в Авдеевке женщина была отмечена орденом За мужество III степени. Однако она не поехала на награждение, чтобы не оставлять своих собратьев и посестер.

Валентине было всего 41, когда в Киев постучала большая война. Она решила быть полезной и помогать тем, кто бы сам справиться не смог бы — вывозила раненых.

27 февраля 2022 года она ехала на очередную эвакуацию раненых. Вместе с водителем Валентина погибла в попавшем под вражеский обстрел автомобиле.

Она с детства добивалась своего. Всегда мечтала быть полезной людям, чтобы жизнь не прошла зря, — вспоминает мама женщины Нина Беренок.

Посмертно Валентина Пушич была награждена орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Илона Куровская, волонтерила в оккупированных селах

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения Илона Куровская планировала усыновить ребенка. Всегда щепетильная, но такая добрая и дружеская женщина мечтала подарить кому-то свою любовь.

События 24 февраля не стали для нее неожиданностью. Ее родные вспоминают, как женщина говорила о недостаточной жестокости украинцев и мира к российскому вторжению в 2014 году. Поэтому новое наступление должно было произойти.

— Мне до сих пор трудно говорить о ней в прошлом. Всегда принципиальна, целенаправленна. Пыталась быть максимально полезной, где бы ни была. Поэтому когда началось вторжение, я знала, что она обязательно окажется в центре событий, — вспоминает еще одна коллега Илоны Куровской Алина Рымарь.

В первый день великой войны женщина уехала в деревню Клавдиево-Тарасово в Бучанском районе. Там она провела все свое детство, поэтому знала эту местность лучше всех. Организовала там ТРО, а после полной оккупации через российские блокпосты возила еду, лекарства и шлемы для людей.

Женщина лесами проводила гражданских, пытавшихся выбраться из оккупации. Оставалась в селе, несмотря ни на что: просила мать, чтобы та уехала, но сама хотела остаться и помогать ВСУ.

В последний раз мать видела свою дочь 21 марта: вспоминает, как тогда Илона перед выездом за детским питанием перекрестила машину и прочла молитву.

24 марта Илона вместе с 24-летним волонтером подорвалась на вражеской мине.

Перед смертью женщина пыталась наложить турникет парню рядом.

Друзья Илоны ждут, когда ей присвоят звание Героя Украины посмертно. А еще хотят в ее честь назвать улицу, где жила женщина: благодаря ей соседи не умерли от голода и болезней.

Читать по теме Была одной из первых женщин в ВСУ: история старшего лейтенанта Ольги История старшего лейтенанта о пережитом в 2014 году и после начала полномасштабного вторжения.

Виктория Яришко, помогала херсонцам в оккупации

39-летняя Виктория Яришко была волонтером областной ячейки Красного Креста в Херсоне. Туда ее пригласил друг и командир волонтерского отряда быстрого реагирования Николай Тараненко.

Он помнит ее улыбающейся и целеустремленной. Женщина объединяла творчество, преподавание и благотворительную работу, из-за чего часто спала всего по четыре часа в сутки. В ходе оккупации Виктория помогала родителям с маленькими детьми. Коллеги даже назвали ее Феей памперсов, потому что женщина очень любила малышей.

Люди, прошедшие вместе оккупацию, были уже не просто коллегами, а фактически семьей. Мы много общались, уделяли друг другу внимание, чтобы не отчаиваться. Все понимали, чем рискуем, — рассказывает подруга Наталья.

— Виктория тоже отдавала себе отчет, но она была девушкой-воином. Упрямая, целеустремленная. Могла совещаться с близкими, но решение принимала всегда самостоятельно.

15 декабря женщина возле офиса Красного Креста раздавала освобожденным херсонцам хлеб. Россияне начали обстрел прямо по живой очереди людей, несколько человек ранило, а Викторию и еще одного мужчину — убило.

Дети Виктории в тот момент были в укрытии офиса, поэтому гибели мамы не видели. Но очень скоро об этом узнали.

У женщины остались мама, мужчина и двое детей: 17-летняя дочь и 12-летний сын.

Виктория Киященко, военная

Сама Виктория она была родом из Рубежного в Луганской области. Выучилась и работала педагогом, где и познакомилась с мужем Олегом.

В 2020 году Виктория вступила в ряды ВСУ, потому что считала это гражданским долгом. Тогда ей было 38 лет. Подписала контракт с 46-й отдельной аэромобильной бригадой.

Ее коллеги вспоминают, что Вика просыпалась в 4 утра, чтобы на службу пойти накрашенной и с укладкой. Это было ей важно.

Подруга Людмила любила свою подругу. Говорит, что Виктория всегда спрашивала о дочерях Людмилы, потому что и сама мечтала о детях. Перед своей смертью Виктория договорилась с Людмилой, что они должны поговорить по телефону.

14 марта подруги договорились созвониться, но связи не было. А утром на следующий день собратья сообщили, что Виктории не стало. Российский самолет сбросил бомбу на дом, где жили военные. Женщина погибла вместе с пятью собратьями.

За несколько минут до смерти Вика сказала своему собрату, что боится идти на пост, от которого уже мало что осталось после обстрелов. Они поменялись, что и спасло жизнь мужчине.

Недавно под Бахмутом погибла медик Яра. Историю о ней можешь прочесть в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!